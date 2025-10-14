Donald Trump, faites libérer Boualem Sansal!

Un appel un peu fou ?

Les autorités françaises, à quelque niveau que ce soit, ne sont pas à la hauteur. Et Boualem Sansal va croupir en enfermement jusqu’à sa mort si une poigne politique ne s’en mêle pas !

Comment ne pas songer, en ces jours miraculeux, au président Donald Trump qui a réussi le tour de force, à la fois en soutenant Israël et en contraignant le Hamas, de faire libérer les trop rares otages encore vivants, avec tous les disparus – il n’y a plus une seule femme… – après ces 738 jours d’enfer ?

Cette immense allégresse collective, consensuelle et déchirante, qui a rassemblé dans une sombre joie les Israéliens, avec ce splendide hymne composé pour la libération des otages et leur « retour au pays », sera inoubliable, et le 13 octobre un jour à jamais singulier, où les affrontements politiques, à peu près partout, ont cédé le pas à un bonheur intense.

Certes ce n’est que la première phase du plan de Donald Trump mais puis-je dire qu’elle se suffit pour l’instant à elle-même, dans l’attente de la deuxième – avec la menace d’un Hamas réglant ses comptes – et des suivantes qui promettent d’être encore plus délicates. Elles seront cependant dans les mains et l’énergie d’un homme qui accomplit ce qu’il annonce et n’a pas pour vocation de rompre devant les obstacles diplomatiques et une Histoire faite de crises paraissant insolubles…

Je n’oublie pas la Russie et l’Ukraine et j’ai bien conscience que, s’étant heurté à un dictateur cynique, sans foi ni loi, Vladimir Poutine, il s’est d’une certaine manière désengagé, en devenant pourtant plus équitable avec le président Zelensky, au profit de cet Himalaya concernant le conflit israélo-palestinien.

J’admets volontiers que le comportement du président Trump, lunatique, instable, fluctuant, contradictoire, m’a à plusieurs reprises inquiété et déplu mais que pèse ma modeste critique face à ce triomphe des vies sauvegardées et arrachées à leurs bourreaux ! Pour moi, Donald Trump restera pour toujours l’homme de ce salut auquel personne ne croyait. Sauf lui.

Je n’ai pas aimé, de notre piètre ministre des Affaires étrangères jusqu’à Valérie Hayer face à Robert Ménard (sur BFM TV), la réticence, voire le dédain, avec lesquels les autorités françaises ont cherché à se tailler une mince place dans une négociation et une pression américaines qui les ont dépassées…

Il est clair qu’on ne saurait attendre de la France, diminuée et affaiblie comme elle est sur le plan national, un rôle équivalent à celui de l’immense puissance américaine désireuse, en permanence, de se manifester et de permettre à son président atypique de faire mentir ses adversaires compulsifs… En revanche, de notre pays, il aurait été sain d’entendre des éloges sans aigreur et le fair play d’une « grenouille n’aspirant pas à se faire passer pour un bœuf »…

Boualem Sansal est en train de disparaître, de subir l’inaction coupable de nos dirigeants, même si cette personnalité extraordinaire et indomptable ne s’efface pas de nos mémoires. C’est pourquoi, aussi absurde que soit mon appel, aussi utopique qu’apparaisse, à ce point, l’immixtion de Donald Trump dans nos affaires, je me résous à adresser au président américain cette injonction admirative : Donald Trump, faites libérer Boualem Sansal !