🎙️ Podcast: Incursion islamiste à l’Assemblée nationale; radicalisation de la gauche américaine

Avec Céline Pina, Eliott Mamane et Jeremy Stubbs.

Capture France info TV

Mercredi 5 novembre, lors de la séance des questions au gouvernement, des filles assises dans les tribunes publiques et faisant partie d’un groupe scolaire étaient voilées. Ce fait a été signalé par nos confrères de Frontières. Selon l’article 8 de l’Instruction générale du bureau de l’Assemblée nationale, « Pour être admis dans les tribunes, le public doit porter une tenue correcte. Il se tient assis, découvert et en silence ». Porter un voile et être « découvert » semblent bien incompatibles.

Céline Pina analyse pour nous ce qui ne peut être qu’une nouvelle tentative islamiste pour tester et même repousser les limites de la notion républicaine de laïcité. La faiblesse de la réaction gouvernementale et le soutien apporté par les islamo-gauchistes de LFI à ceux qui défient ainsi les valeurs occidentales montrent combien la lutte contre l’islamisme est mal engagée.

A la suite de la victoire de Zohran Mamdani à New York, ainsi que d’autres victoires démocrates dans le New Jersey, en Virginie et en Californie, Eliott Mamane explique les derniers développements au sein du Parti démocrate. Si Mamdani a fait preuve d’une grande habileté politique en se faisant élire maire de New York, sa ligne radicale n’a pas nécessairement vocation à devenir celle de son parti. Les deux femmes qui sont les nouveaux gouverneurs de la Virginie et du New Jersey sont nettement plus modérées que la nouvelle coqueluche de la gauche socialiste. Et ces victoires démocrates sont redevables en partie à la situation économique de beaucoup d’électeurs qui comptaient sur le président Trump pour résoudre leurs problèmes et qui se trouvent, pour l’instant, déçus.