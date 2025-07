Yachting girl comme Rima, théoricien comme Jean-Luc, compromis comme Dominique, sadique comme Ali… Et vous, quel antisioniste êtes-vous ?

Les vacances approchent et côté summer body, vous avez oublié de remplacer l’apéritif par la marche nordique. Résultat : quand vous avez essayé ce joli maillot violet, le « Oh, on dirait la vache Milka », lancé d’un ton extatique par votre ado, a blessé votre sensibilité de violette. Plus cache-tes-capitons que beauté capiteuse, vous décidez de vous rabattre sur la grâce intérieure et adoptez pour cela une posture politique censée mettre en avant votre vertu. Vous hurlez à présent « Free Palestine ! » dès le petit déjeuner et cherchez désespérément la voie à suivre pour épater vos copines. Alors que diriez-vous d’un petit test pour déterminer quel antisioniste vous êtes ?

Quelle est votre idée d’un voyage militant réussi ?

a. Vous annoncez que vous avez réactivé l’Invincible Armada, mais finissez par prendre la mer en solitaire sur un yacht plus chargé de pathos que de matos.

b. Vous rendez visite à vos potes masculinistes suprémacistes de Téhéran, Doha, etc. Des hommes dont vous appréciez la sobriété : ils accommodent les droits de l’homme en moins de 140 caractères, peine de mort incluse !

c. Vous êtes très Sud global, alors vous faites la tournée des régimes incompris pour leur dispenser des conseils d’image. Tout est dans la présentation. Un massacre d’opposants lié à des considérations ethniques ou religieuses ? Parlez plutôt de « recentrage identitaire » ! Le financement du terrorisme international ? Appelons cela : « Investissement dans la dimension tragique de la rencontre civilisationnelle ».

d. Voyager ? Mais tu crois vraiment que le community manager de l’Apocalypse prend des vacances ? Et puis le temps est mossad en ce moment.

On vous confie le soin d’organiser une série de meetings islamo-gauchistes sur les plages de nos vacances. Quel serait l’intitulé de cette tournée estivale ?

a. « Keffieh is the new black. Vers une mod.e disruptiv.e, décolonial.e et intersectionnel.le ».

b. Tournée des plages ? La révolution ne s’adapte pas, elle exige ! Et la Révolution, c’est moi ! La République, aussi ! Et son tribun, je suis ! On me reconnaît à ce que mes amis portent un sonotone. Donc ce sera : « Vaincre le sionisme, poison de la démocratie, grâce à la dictature religieuse ».

c. « Entre Orient exotique et Occident extatique, comment toujours garder un brushing impeccable ».

d. Le truc, c’est que, bien que mon feu divin soit en train d’écraser l’entité sioniste sous son courroux (#Mytho), j’ai des petits soucis de fuites urinaires. Et puis en ce moment, y’a comme un élan vers le Paradis dans mon entourage. Désolé je passe mon tour, il faut bien que quelqu’un garde la vieille maison.

Votre guide dans la vie ?

a. Evita Perón. Sa recette : pour partager une souffrance équivalente à celle des opprimés, s’opprimer soi-même.

b. Robespierre ou Pol Pot (ce dernier étant moins occidentalo-centré) ! Who else, comme dirait la vipère impérialiste Georges Clooney, copain de l’infâme réactionnaire Jean Dujardin.

c. Quand on dépasse Victor Hugo, on cesse de se mesurer. Sinon, tu payes combien pour que je dise que toi aussi tu es un immense poète ?

d. Le type qui porte une soupière noire sur la tête dans ce long-métrage décadent qui plaît tant aux infidèles : La Guerre des étoiles. Vous ne voyez pas ? Pendant tout le film, il veut construire un instrument de pacification des relations internationales, que des malintentionnés osent appeler « Étoile de la mort ».

Votre dernière phrase au moment de passer de vie à trépas ?

a. « Merde, j’ai coincé mon Keffieh dans la roue de la trottinette électrique de Greta. Non ! Ne démarre pas, je suis en train de prier pour la fin de l’entité sioniste ! Gretaaaaaa ! »

b. « Le jour où la mort viendra, ce sera pour me passer commande. »

c. Une dernière phrase, certainement pas ! Moi, c’est un roman épique entier que je laisserai à la postérité. Qui a dit « écrit par un comptable » ?

d. « Tiens, bizarre, mon beeper est en panne… »

Résultats

Un maximum de a. En guerre perpétuelle, surtout contre la nuance, vous visez le martyre, mais n’atteignez souvent que le ridicule. Qu’importe, vous êtes une égérie de la gauche « Chicken for KFC » et êtes devenue, depuis, une admiratrice d’Henri IV, surtout en ce qui concerne la poule-au-pot. Votre modèle : Rima Hassan.

Un maximum de b. Si vous croyez que le CRIF dirige la France et que les juifs forment un peuple qui veut et peut conquérir le monde, alors soit vous avez un problème cognitif, soit vous êtes Jean-Luc Mélenchon.

Un maximum de c. Vous aspirez à être le Chanel n° 5 de la compromission géopolitique, et avez d’ores et déjà la faculté de porter l’humanisme tellement cintré que cela en devient handicapant pour courir plus vite que les propositions de rémunération de régimes peu recommandables. Dominique de Villepin a beaucoup à vous apprendre.

Un maximum de d. Vous aspirez à être la version chiite de la fin du monde. L’incarnation de la volonté divine, option ogive et pendaisons de masse. Le tout avec le charisme d’un bulot et la barbe d’Hibernatus. On vous a déjà dit que vous ressemblez à Ali Khamenei ?