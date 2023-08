Pour 2027, aucune garantie pour les caractères…

A cette époque de l’année, les politiques font semblant de se reposer en prenant leurs quartiers d’été. Mais en réalité, ils rêvent des prochaines présidentielles. L’analyse de Philippe Bilger.

Durant les vacances, les ambitions ne se reposent pas, ne s’éteignent pas. On ne peut pas dire que notre curiosité politique ne soit pas satisfaite.

Chacun à sa manière, dans les camps du macronisme, de la droite et de la droite extrême, piaffe ou au contraire simule une sage lenteur. Ne pense qu’à cela en faisant mine de songer à tout autre chose. Le grand art est de feindre de s’intéresser à ce qui se passe aujourd’hui alors qu’on voudrait accélérer le temps et constituer le plus vite possible Emmanuel Macron comme un ex-président.

Marine Le Pen, à La Trinité-sur-Mer, laisse la réalité œuvrer à sa place. Chaque jour, son pessimisme est conforté mais ses solutions récusées.

Bruno Le Maire, manifestement, a adopté à Chamonix la posture du randonneur avec son épouse et deux de ses enfants. Cela fait du bien de remplacer un désir d’élévation par une élévation physique : on prend de la hauteur (Paris Match).

Edouard Philippe publiera un livre au mois de septembre ; je l’ai déjà commandé.

Gérald Darmanin va faire comme les grands. Après avoir dîné avec Nicolas Sarkozy, il organisera à Tourcoing le 27 août un rassemblement d’envergure où au moins soixante députés seront présents. Comme il souhaite être celui qui incarnera la fibre sociale, il n’a pas invité la Première ministre. La solidarité ne va pas jusqu’à oublier la rancune (Le Figaro).

Pourra-t-il se distraire quelques minutes de ses préoccupations politiques pour songer au viol atroce commis par Oumar signalé judiciairement un nombre incalculable de fois ? D’ailleurs il ne serait pas scandaleux, de la part du président qui a parfois déploré à tort et à travers, de le devancer dans l’expression d’une émotion qu’on attend…

Xavier Bertrand et David Lisnard se montrent moins mais je ne doute pas un instant : ils ne passent pas leur temps à bronzer.

Laurent Wauquiez doit se demander comment on peut passer d’un discours conservateur intelligent à l’affirmation d’une candidature. Pour l’instant elle n’est qu’une parmi d’autres.

Il ne faut pas oublier que toutes ces personnalités, n’ayant presque jamais le temps de lire tant leur activité est prenante, profitent de leur immobilité, ensoleillée ou non, bling-bling ou austère, pour le faire. Ils nous l’annoncent : nous sommes capables, nous aussi, d’un moment de grâce, de pur loisir et d’inutilité ! Pour le citoyen, il est réjouissant de les prendre en flagrant délit d’apparente normalité… Il devine que cela ne durera pas mais peu importe. Ils ne sont pas à Brégançon et ils sont un peu comme lui…

J’ai bien tort de me moquer de ces politiques qui lisent, quand ils sont confrontés à un univers médiatique qui dénature les enthousiasmes les plus légitimes et les admirations littéraires les plus justifiées. Le député LR Jean-Louis Thiériot a rendu hommage récemment au grand écrivain qu’était Maurice Barrès et tout ce qu’on a trouvé à dire est que LR n’avait pas réagi face à cet éloge d’un auteur antisémite (Huffington Post) ! Notre monde doucement mais sûrement devient fou : il va bientôt falloir présenter nos écrits et nos paroles à la terrible Inquisition d’aujourd’hui qui s’abandonne aux indignations rétrospectives et n’aime la littérature que démembrée et dénaturée !

Je ne m’éloigne pas de mon sujet. Il n’y a aucune honte à aspirer à la plus haute charge de la République et à y consacrer toute son énergie, subtilement ou à ciel ouvert. Mais qu’on me pardonne mon angoisse : où sont les courageux, quels seront les intrépides, lequel ou laquelle tiendra, face au réel, les promesses faites durant la campagne, qui saura sans cesse résister à l’emprise de la chose politicienne, du conformisme médiatique, à la tentation de ne pas se tenir, partial, dans la mêlée mais au-dessus ?

Qui saura nommer des ministres compétents ? Qui les souhaitera capables d’autonomie et de liberté ? Qui les soutiendra quand ils auront été exemplaires et pugnaces dans leur pratique mais les renverra s’ils sont mis en examen ? Quel président sera assez respecté pour que ses décisions soient prises au sérieux et appliquées ?

Je pourrais à nouveau en référer à de Gaulle. Il avait des vertus exceptionnelles mais ce n’était pas un homme bon ; trop de mépris l’habitait.

Aucune des personnalités que j’ai mentionnées au début de ce post n’est médiocre. Aucune ne me donne la certitude absolue d’avoir le caractère qui convient pour 2027. Le quinquennat qui suivra sera dur et dangereux pour la nation et la vie internationale, aucune ne nous garantit ce qui manque depuis 2007 : que les promesses soient tenues contre vents et marées, que le peuple ne soit pas méprisé mais écouté, que la France, quelle que soit son inévitable diversité, reste cependant unie.

Les projets, les programmes, ont leur importance, mais ils pèseront peu face à cette interrogation capitale : aura-t-on enfin un homme, une femme qui ne sera pas dépassée par l’honneur qu’on lui aura fait en l’élisant mais à hauteur morale, intellectuelle et républicaine ?

