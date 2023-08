Médine sur Rachel Khan : pas d’islamo-gauchisme sans antisémitisme

Quand Médine insulte Rachel Khan, il piétine tous nos principes humanistes et trahit la grande tradition de gauche inaugurée par Jean Jaurès. Tribune.

« L’antisémitisme, insulte au bon sens » : c’est ainsi que la grande Hannah Arendt, dont l’œuvre philosophique est largement consacrée à l’histoire du nazisme en ce qu’il a de plus abominable, intitule le premier chapitre de Sur l’antisémitisme (le premier tome des Origines du totalitarisme). C’est pourtant là encore trop peu dire, de la part de cet immense esprit du XXe siècle, car l’antisémitisme, en réalité, s’avère plus globalement, comme pour toute autre forme de racisme, une insulte – des plus graves et condamnables – à l’humanité même, en son ensemble et sans distinction d’appartenance à quelque culture, religion, nationalité, population, ethnie ou civilisation que ce soit. C’est même là, cet universalisme anthropologique sans lequel il n’est point de démocratie qui vaille, l’un des principes les plus fondamentaux, aussi sacrés qu’inaliénables, de l’humanisme en sa plus juste et noble expression, comme nous l’a notamment enseigné, de haute lutte, l’illustre Siècle des Lumières, au premier rang duquel émerge, bien évidemment, Voltaire avec son admirable Traité sur la Tolérance !

D’infâmes propos

Ainsi, ce à quoi vient de se livrer de mauvaise et basse besogne Médine – cet obscur rappeur qui, parce qu’il aligne plus ou moins correctement deux modestes vers, se prend pour l’insigne Baudelaire, le génial Rimbaud, l’élégant Saint-John Perse ou l’émouvant Aimé Césaire – en osant traiter Rachel Khan, l’une des écrivaines et essayistes les plus remarquables au sein de l’intelligentsia française, de « reskhanpée », au prix donc d’un ignoble et vil jeu de mots relatif, à partir de son nom, à ses origines juives et par la même occasion à l’innommable douleur que son peuple eut à subir durant l’Holocauste, s’avère proprement odieux plus encore que misérable, par-delà même l’infamie de tels propos !

Un islamo-gauchisme complice, par son silence, de la haine antisémite

Mais le plus consternant, sinon franchement scandaleux à l’aune de la simple décence morale, en cette médiocre et triste histoire, sur laquelle on aurait cependant préféré laisser choir un voile charitable si elle n’avait révélé en son fonds le climat de haine aujourd’hui inhérent à une certaine gauche, c’est que les sectaires affidés de cette nébuleuse politico-idéologique qu’est la NUPES, ceux de la France Insoumise comme des Ecologistes et autres Verts, mais aussi les quelques pâles survivants parmi les anciens communistes, n’ont rien trouvé à redire, dans leurs dangereuses dérives, à cet abject propos de cet inénarrable rappeur, le fameux Médine donc, qu’ils s’évertuent même encore, toute honte bue et sans que leur conscience émette la moindre critique en cette pénible circonstance, à inviter, telle une star adulée devant laquelle on reste bouche bée en un silence quasiment complice, à leurs prochaines universités d’été et autres festivals de propagande. Il s’agit de cet islamo-gauchisme mâtiné de wokisme fascisant, à faire se retourner dans leur tombe les véritables et très dignes tenants de l’historique socialisme à la française, de Jaurès à François Mitterrand, en passant par Léon Blum et Mendès France.

Une nouvelle trahison des clercs

Navrant, en effet, ce spectacle de bas étage auquel s’adonne ainsi aujourd’hui sans pudeur ni vergogne, et parfois même gorgée de nauséabonds relents de haine antisémite, cette gauche aux allures de nouvelle « trahison des clercs » – la défense partisane d’intérêts particuliers plutôt que la défense désintéressée de principes universels – pour paraphraser ici le titre d’un essai resté célèbre, et manifestement encore d’une tragique actualité, depuis que l’excellent Julien Benda, incontestable modèle d’honnêteté intellectuelle, le publia, en 1927 déjà, il y a presque un siècle.

Humanisme et universalisme, contre la tentation totalitaire

A cet intelligent, cultivé, nuancé et bel exemple de libre-pensée qu’est Rachel Khan donc, en cet impératif catégorique qu’est l’éternel mais nécessaire combat pour l’universalisme des valeurs humaines, notre soutien moral et indéfectible solidarité, contre toute tentation totalitaire, dans cette épreuve à l’infecte, écœurant et mortifère arrière-(dé)goût, de sinistre mémoire, de l’immonde peste brune !

