🎙️ Podcast: BBC, France TV… comment les médias essaient de façonner la réalité

Avec Nicolas de Pape, auteur de Médiacratie, et Jeremy Stubbs.

Nicolas de Pape, journaliste et contributeur de longue date à Causeur, nous parle de son nouveau livre, Médiacratie, qui, citations et dates à l’appui, montre comment les médias dominants ou « mainstream » ne cherchent plus à refléter la réalité avec plus ou moins de fidélité, mais à la façonner. Autrefois, les médias constituaient le quatrième pouvoir de la démocratie, ou du moins un contre-pouvoir. Aujourd’hui, ils veulent prendre le pouvoir, en montrant le monde tel que les élites progressistes voudraient qu’on le voie, et en disqualifiant toutes les autres approches.

Qu’il s’agisse du 7-Octobre, des manifestations propalestiniennes, de l’immigration, de l' »apocalypse » écologique, du Brexit, des origines du Covid-19… ou de personnalités comme Trump, Meloni, Musk ou Zemmour… les médias ont renoncé à l’impartialité en prétendant incarner toutes les vertus de l’objectivité, de l’équilibre et de l’ouverture au débat. Symbole suprême de leur arrogance, les services de vérification ou « fact checking » par lesquels ils prétendent corriger les erreurs des autres en ignorant les leurs. Le scandale de la BBC à propos du montage du discours de Donald Trump du 6 janvier 2021 représente le nec plus ultra du mensonge médiatique en démocratie.

Face aux réseaux sociaux, le pouvoir des médias dominants s’effrite, mais il n’est pas encore mort.

Nicolas de Pape, Médiacratie. Comment les médias façonnent notre réalité, Editions Perspectives libres, 2025.