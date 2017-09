Pour le psychanalyste Daniel Pendanx, lecteur de Pierre Legendre, la déconstruction du droit civil sur les questions familiales fait sauter le verrou juridique majeur de l’Interdit.

Il n’y aurait pas à se préoccuper plus avant de cette affaire de « la PMA pour toutes » nous dit Jérôme Leroy dans son récent texte « La PMA, pourquoi pas ? », concluant son propos de cette aimable formule de « deux femmes qui s’aiment et veulent faire un enfant » –expression aussi lénifiante quant à « l’amour » supposé qu’absurde dans son « faire un enfant ». Ah, elles « s’aiment », et « veulent faire un enfant », et sûrement ainsi, pourquoi pas, « manger le diable » (Baudelaire) !

Je pensais Jérôme Leroy, dont j’apprécie si souvent les articles, moins tenu au nouvel empire (égalitariste) du Bien. Serait-il donc aussi peu averti de l’économie subjective de cette affaire – de la « course à l’innocence » qui s’y engage – que les tenants l