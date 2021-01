La dessinatrice féministe a fait le bilan de l’année passée dans les Inrocks. Selon elle, “2020, c’est l’année Alice Coffin”

Pas de trêve des confiseurs entre Noël et jour de l’An pour la cancel culture. En effet, Jean-Paul Brighelli en a parlé dans nos colonnes, une école du Massachusetts aux États-Unis s’est félicitée de la suppression de l’Odyssée d’Homère de son programme pour cause d’apologie de « culture du viol ». Je ne m’étalerai pas davantage sur ce nouveau délire de l’idéologie woke. Laissons-nous plutôt aller à une rêverie dystopique ! Pénélope Bagieu, dessinatrice de BD parisienne qui coche toutes les cases progressistes, auteur entre autres de « Sacrées Sorcières », une adaptation de Roald Dahl, a donné une interview aux Inrocks. Son Odyssée à elle à travers le pays rêvé de la perfection idéologique.

Ulysse est relégué à la maison à faire et refaire son ouvrage en guise de punition, Pénélope est aux commandes et nous raconte sa guerre de Troie depuis son Ithaque confinée et confortable: « Je ne suis absolument pas à plaindre car j’ai un appartement relativement grand et lumineux, je ne vis pas seule et je n’ai pas été obligée de sortir travailler. » Les Dieux ayant été cléments avec Pénélope, elle s’inquiète de ceux pour qui ils le sont moins, avec la sagesse d’une Athéna en gilet jaune : « Les gazages et violences pendant les manifestations sont devenus tellement récurrents que c’est comme si on se conditionnait presque à leur « normalité. » On est arrivés à un stade où il faut filmer les policiers en action et ce sont eux qui nous nassent et nous gazent. » Mais Pénélope est là pour nous protéger de tous les Cyclo