« Pas de deal tant qu’il n’y a pas de deal »

Qu’est-ce qui vient de se passer en Alaska ? S’est-il passé quelque chose ? Harold Hyman, grand spécialiste des relations internationales, raconte le sommet éclair entre Trump et Poutine.

Un sommet millimétré, sans résultat clair. L’accueil du président Poutine était digne, mais sobre. Trump attendait sur le tapis rouge placé sur le tarmac, devant une haie d’honneur de dix militaires seulement, sans fanfare militaire ni hymnes nationaux.

Un étrange survol par un bombardier B2 escorté de quelques F22, pour intimider ou honorer le président l’on ne sait. Quelque trois heures en privé, avec Ministre des affaires étrangères et conseiller spécial chacun.

À la sortie de leur face-à-face, ce ne fut pas une conférence de presse mais uniquement une double déclaration, Poutine puis Trump. Pas la moindre question de la part de la presse !

Ce n’est que par la suite que Donald Trump s’est partiellement livré, à Fox News en la personne de Sean Hannity, un vieil ami.

La balle serait maintenant dans le camp de Zelensky, dit Trump, et l’étape suivante serait une rencontre entre Zelensky, Poutine et Trump lui-même. Sur quelles bases? Toujours pas de précisions. Une seule avancée peut-être à relever: Poutine a quand même expliqué que la question principale était celle de l’Ukraine. Autrement dit, le président russe n’aura pas tenté de détourner l’attention en évoquant le dossier de la maîtrise des armements nucléaires, ce que craignait les analystes.

Dans les prochaines heures, l’on saura ce que le président Volodymyr Zelensky et les Européens, Emmanuel Macron en tête, auront retenu et quelle sera leur réponse.