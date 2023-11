Free at last?* (Libre enfin)

Oscar Pistorius, l’athlète paralympique doublement amputé, s’apprête à retrouver la liberté, près de dix ans après avoir été emprisonné pour le meurtre de sa petite amie, Reeva Steenkamp. L’annonce de sa libération conditionnelle a ravivé les souvenirs d’une tragédie qui a secoué l’Afrique du Sud et d’un procès médiatisé qui a tenu le monde en haleine.

Oscar Pistorius, aujourd’hui âgé de 37 ans, a été incarcéré après avoir été reconnu coupable d’homicide involontaire sur la personne de Reeva Steenkamp, sa petite amie, le jour de la Saint-Valentin 2013. L’ancien athlète a toujours plaidé l’erreur, prétendant avoir confondu sa petite amie avec un cambrioleur qui aurait pénétré leur résidence.

Fixée initialement à cinq ans mais « jugée incroyablement indulgente » par les Sud-africains, sa peine de prison sera ultérieurement rehaussée à treize ans et cinq mois. Après plusieurs tentatives infructueuses de libération anticipée, Oscar Pistorius a récemment obtenu une nouvelle audience au tribunal de Johannesburg grâce à un vice de procédure et a eu finalement gain de cause. Prévue pour janvier prochain, sa libération conditionnelle, s’accompagnera de conditions strictes, afin de rappeler à tous que cette étape ne marque pas la fin de sa peine, mais plutôt un changement de cadre correctionnel. Bien qu’elle ait refusé d’assister à cette décision judiciaire, se disant toujours « le cœur brisé », la mère de Reeva Steenkamp, ne s’est pas opposée à la libération de son ancien gendre. Toutefois, elle exprime toujours son scepticisme quant à la version d’Oscar Pistorius. Elle continue d’affirmer que sa fille a été délibérément visée par son fiancé qui a tiré « accidentellement » quatre coups de feu à travers la porte de la salle de bain de leur domicile, la tuant de sang-froid.

Oscar Pistorius a grandi au sein de l’Afrikanerdom. Amputé dès son plus jeune âge, colérique de nature, il a été poussé à l’excellence par sa mère. Devenu sportif de haut-niveau, il devient le premier athlète amputé à se qualifier aux épreuves d’athlétisme pour les Jeux olympiques de 2012. Grâce à ses fines prothèses en fibre de carbone, il a remporté une médaille d’or, devenant une icône en Afrique du Sud avant que ne survienne cette tragédie qui a mis en émoi le pays. C’est d’ailleurs durant ces J.O qu’il avait officialisé sa relation avec Reeva Steenkamp, alors âgée de 28 ans. Mannequin de profession, considérée comme une des femmes les plus séduisantes du pays, elle était aussi une présentatrice de télévision reconnue. Un couple glamour, faisant la couverture des magazines, nés tous deux au sein de la bourgeoisie boer.

Très peu de photos et d’informations ont circulé de lui en prison. À sa sortie, l’ancien champion devrait rejoindre le luxueux manoir de son oncle, situé dans une banlieue aisée de Pretoria, où il a séjourné pendant son procès pour meurtre. Une vie dorée loin des projecteurs mais qui a remis en lumière des plaies qui restent encore ouvertes face à ce drame qui n’a pas réellement révélé tous ses secrets et qui soulève un débat sur les réalités inégalitaires de la justice dans la nation arc-en-ciel.