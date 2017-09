Adulé puis haï par le monde entier, richissime puis ruiné, le plus grand boxeur du siècle dernier raconte une vie marquée par la souffrance. Et pas seulement pour ses adversaires…

Mike Tyson, tout le monde connaît : ancien champion du monde des poids lourds – 50 victoires sur 58 combats, dont 44 par KO –, cocaïnomane et alcoolique, brute accusée et condamnée pour viol, et aussi soutien inconditionnel de Donald Trump. Mais on ne sait pas comment il en est arrivé là.

D’abord que lui reprochait-on ? De frapper sa femme, l’actrice Robin Givens, certes. Tristement banal dans le milieu de la boxe. D’en harceler d’autres ? Encore pl