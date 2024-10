Les pros de l’antiracisme sont plus dangereux que les islamistes!

Je vous invite à la décence. Vous, professionnels de l’antiracisme…

Je vous invite à la décence. Vous, professionnels de l’antiracisme. Vous, que j’ai aux trousses depuis les années 90. Je vous écoute, depuis quelque temps, dénoncer enfin l’antisémitisme qui se dissimule sous le palestinisme. J’entends vos soupirs à la vue des jeunes filles assujetties au voile, cet uniforme politique. Je me félicite de vos indignations quand des professeurs se font insulter par des élèves hostiles à la République. Je suis heureux quand les plus clairvoyants d’entre vous osent désigner l’origine des assassins de Samuel Paty ou de Dominique Bernard, ce professeur de français du lycée Gambetta-Carnot d’Arras, dont la ville a célébré dimanche la première commémoration de son égorgement par un ancien élève appliquant le djihad à la lettre. Je vous observe, ébranlés par la violence qui fracture la société, à la recherche d’une cause pouvant épancher votre curieux besoin de donner des leçons. Comme les carabiniers, vous débarquez bruyamment en assurant avoir identifié le mal, à travers le nouveau totalitarisme islamiste. Bien vu ! Vous avez mis le temps. A ceci près que vous persistez à ne rien voir de vos propres responsabilités dans la libanisation de la nation. Incapables d’admettre le lien entre l’islamisme importé et l’immigration massive, vous continuez à traiter de xénophobes ceux qui récusent la société ouverte à ses ennemis. Votre pharisaïsme signe votre tartufferie. Voyez : c’est la Hongrie de Viktor Orban, ce paria que vous accusez d’antisémitisme, qu’Israël en guerre a choisi pour assurer, jeudi dernier, le match de foot Israël-France. Les Juifs y sont en sécurité.

La vérité c’est que vous, faux gentils, n’osez aller au bout de votre timide lucidité, qui vous vaut les opprobres de la gauche dogmatique. Le confort intellectuel reste votre refuge. Il vous empêche d’admettre que vous vous êtes trompés dans vos exhibitions humanistes insensibles aux réalités humaines. Vos sermons ne sont d’aucun recours pour résister à la conquête islamiste, que vous mettez en parallèle avec la montée de « l’extrême droite » qui s’y oppose. Dimanche, à Arras, le maire, Frédéric Leturque, l’un des vôtres, a défendu « le vivre ensemble » en citant, devant une foule homogène, Antoine de Saint Exupéry : « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m’enrichis ». Une colombe de la paix et des cœurs ont été dessinés. Des poèmes ont été récités, des danses exécutées. Des roses blanches ont été déposées au pied de la plaque « aux victimes des attentats terroristes du 13 novembre 2015 ainsi qu’à tous les innocents tombés en France et dans le monde ».

Pas un instant, l’islamisme qui a tué Dominique Bernard n’a été évoqué. Pourtant, Mohamed Mogouchkov avait précisé avoir égorgé son ancien professeur parce qu’il lui avait appris « la passion, l’amour, l’attachement au système en général de la République, de la démocratie, des droits de l’homme ». À Arras comme à Conflans-Sainte-Honorine, où Samuel Paty fut décapité par Abdoullakh Anzorov le 16 octobre 2020 à la sortie de son lycée, ce n’est pas « la laïcité qui a été attaquée », comme l’a répété Anne Genetet, ministre de l’Education, en cautionnant l’euphémisation des faits. C’est l’islam en guerre qui a lancé ses assauts contre la France, aux portes laissées ouvertes. La gauche bien-pensante ne songe toujours pas à les fermer. C’est pourquoi elle est responsable de ce qu’elle dénonce. Elle est plus dangereuse que les islamistes qu’elle laisse venir.