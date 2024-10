De la guimauve pour Dominique Bernard

L’hommage du maire d’Arras (62) à Dominique Bernard ne nous a pas convaincus. La cause de la mort du professeur, survenue il y a un an, n’a jamais précisément été nommée: l’islamisme.

Six minutes de guimauve prononcée devant une « artiste » peignant des petits cœurs sur une toile, toile qui va entamer une itinérance ! Si c’était moins grave, on hurlerait de rire.

Frédéric Leturque, le maire centriste d’Arras, est parvenu à ne jamais prononcer le mot islam (politique, radical ou identitaire) dans son discours. Et à aligner tous les poncifs sur le vivre-ensemble (sauf avec le RN, sujet sur lequel il est intraitable) ou l’école « qui favorise le dialogue et la paix », avec des phrases comme « La France est solidaire quand elle est rassemblée » qu’on donnerait en exemple de lapalissade si on apprenait encore ce terme dans nos écoles. Bref, de la bienveillance et de la tolérance à jets continus. Et pour finir, cette citation de Saint-Exupéry, enrôlé dans cette croisade de la niaiserie : « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m’enrichis ». Pardon, mais je ne crois pas que la différence du tueur de Dominique Bernard nous enrichisse. C’est insupportable.

Tendons la joue gauche ! Le délicieux écrivain anglais catholique Chesterton disait que le monde était plein d’idées chrétiennes devenues folles. Aujourd’hui, on a le sentiment qu’il est plein d’idées chrétiennes devenues sottes.

A ne pas manquer: Philippe Val: passer à l’offensive

Dominique Bernard, Samuel Paty et les dessinateurs de Charlie Hebdo dont on commémorera en janvier les dix ans de l’assassinat méritent un discours plus combatif que ce pensum capitulard et pleurnichard. Le fanatisme islamiste défie la France, pas seulement par la violence, mais en imposant des normes contraires à nos lois et à nos mœurs, et en embrigadant une partie de la jeunesse musulmane dans un délire anti-France. Face à lui, on attend du Churchill – we shall fight them on the beaches, nous les combattrons sur les plages, dans les rues et dans les champs. Et on a à la place des musiciens et des jongleurs, du mère Térésa pour les nuls, un galimatias sur la différence qui enrichit. En quoi la différence de gens qui pensent qu’Allah leur ordonne de tuer des professeurs, des Français, des juifs ou des musulmans mécréants nous enrichit-elle ?

La condition de la paix, c’est la sécurité pour tous. Le vivre-ensemble, nous sommes tous pour. Mais à nos conditions, celles que les Français de toutes origines et de toutes confessions se sont collectivement données au cours des siècles. Quand j’écoute Monsieur Leturque, j’ai l’impression d’assister au suicide de l’Occident. Sauf que la majorité des Français et des Européens ne sont pas d’humeur à se contenter de trémolos sur la laïcité, de petits cœurs ou de minutes de silence dont tout le monde craint qu’elles soient perturbées aujourd’hui dans les établissements scolaires.

Retrouvez Elisabeth Lévy dans la matinale de J-J. Bourdin sur Sud radio