Quand les poètes voyagent

L’été est la saison des voyages, réels ou imaginaires

On propose aux lecteurs de Causeur une petite anthologie estivale grâce à des poètes d’hier et d’aujourd’hui, connus ou moins connus mais qui incitent tous à la rêverie. Cette semaine, Marcel Thiry.

« Tu tiens ouvert l’atlas sur tes genoux »

Tu tiens l’atlas ouvert sur tes genoux.

On n’y voit pas ton voyage marqué.

Or tu voudrais décorer d’un or doux

Le nom des ports où tu t’es embarqué



Et dessiner les plus beaux épisodes

Comme on faisait sur les cartes anciennes,

Ta halte ici près de l’enfant qui brode,

Là des dangers en terre non chrétienne.



Va, tu peux bien tracer au crayon bleu

Ton aventure autour de l’univers;

Mais ton sillage autrefois écumeux

N’est pas resté dessiné sur la mer.



Marcel Thiry, L’enfant prodigue

Marcel Thiry, né en 1897 et mort en 1977 est un poète belge de langue française. Une anthologie de son œuvre, Tous les grands ports ont des jardins zoologiques, est disponible aux Editions de la Table Ronde.

