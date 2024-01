Ils en sont tous

Une photographie du pape François est régulièrement instrumentalisée, tant par le lobby gay que par des catholiques conservateurs, pour illustrer son supposé dévoiement.

La cause LGBT a-t-elle trouvé, avec le pape François, un défenseur de l’ombre ? C’est ce qu’ont voulu s’imaginer certains militants sur les réseaux sociaux. L’indice ? Des clichés du souverain pontife arborant au cou une croix aux couleurs bariolées, reprenant celles de l’arc-en-ciel et rappelant donc le drapeau de la communauté homosexuelle. Il est vrai que le pape argentin s’est distingué par des positions plutôt bienveillantes, bousculant la traditionnelle réticence de l’Église catholique sur le sujet. En octobre 2023, en réponse à cinq cardinaux, François a précisé que les couples homosexuels pouvaient faire l’objet d’une bénédiction, à défaut de pouvoir être mariés religieusement. En janvier, il avait déclaré à l’Associated Press, l’agence de presse américaine : « Nous sommes tous des enfants de Dieu et Dieu nous veut tels que nous sommes et avec la force que nous avons chacun de lutter pour notre dignité. Être homosexuel n’est pas un crime. Oui, mais c’est un péché. Bon, commençons par distinguer le péché du crime. Mais le manque de charité envers votre prochain est aussi un péché. »

A lire aussi : Le pape François et le retour du jésuitisme

Cette affirmation, qui a réussi à crisper à la fois les conservateurs et les modernisateurs, ne s’apparentait pourtant qu’à l’enseignement moral de l’Église. Évidente bienveillance, d’accord. Pour autant, la croix aperçue sur les clichés n’avait rien d’un symbole LGBT. Elle avait été offerte au pape en octobre 2018 par des jeunes du Panama. Chacune des couleurs représente une partie de l’Amérique latine, du Mexique jusqu’au cône Sud : on est quand même loin de la cause homosexuelle. Depuis, la photographie du pape refait surface de temps à autre. Sur les réseaux sociaux, ce sont parfois des catholiques conservateurs ou des évangélistes qui ressortent le cliché pour illustrer le supposé dévoiement de la papauté. Parfois, ce sont les militants gay qui veulent prouver, photo à l’appui, que le pape est leur nouvel allié. Si le pape est infaillible, les voies du Seigneur sont, elles, impénétrables.