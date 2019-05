La bande dessinée de Bernard Swysen et Ptiluc Hitler, la véritable histoire vraie retrace la vie et l’oeuvre d’un des plus grands monstres du XXe siècle. Avec pédagogie et finesse, les auteurs dépeignent le maître du IIIe Reich sous la forme d’un petit rat tourmenté devenu génie du mal et de la propagande. Une leçon à méditer.

Hitler n’a jamais été aussi vivant que depuis qu’il est mort, a coutume de dire Alain Finkielkraut. Quelques semaines après une énième vente aux enchères, à Nuremberg, de tableaux et objets qui auraient appartenu au dictateur nazi et la polémique qui s’était ensuivie, la « révélation » concernant le versement de pensions à d’anciens collaborateurs du régime hitlérien continue à maintenir le nom de son chef suprême à la une de toute la presse. Mort et calciné, le premier intéressé n’en serait sans doute pas mécontent. En revanche, il n’est pas aussi certain qu’il apprécierait la bande dessinée sur lui qui sort ces jours-ci en librairie. Hitler, la véritable histoire vraie, de Bernard