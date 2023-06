Perros: Héraclite à Douarnenez

Le poème du dimanche

Georges Perros (1923-1978) quitte en 1958 le Paris des lettres où il avait été comédien, lecteur pour Gallimard et collaborateur de la NRF. On connaît ses Papiers Collés, œuvre composée de fragments, de notes, de remarques qui sont aussi l’autoportrait d’un Héraclite finistérien qui a compris qu’on ne se baignait jamais deux fois dans le même fleuve. C’est aussi un Pascal bigouden qui sait que tout le malheur de l’homme est de ne pas savoir rester seul dans sa chambre. Perros, lui, sait: dans sa « mansarde » de Douarnenez comme il appelle son bureau où tout s’entasse, la radio branchée sur France Musique, il écrit encore et toujours.

Perros ne regrette rien, il a assez vécu comme ça. On peut lire ce renoncement dans La vie ordinaire, un poème-roman autobiographique en octosyllabes. C’est une poésie très élaborée et très simple à la fois, loin des officines formalistes, avec des mots de tous les jours et des gens à l’intérieur, la famille, les amis poètes, mais aussi les copains pêcheurs dans les bistrots. Perros y dit tout ou presque de cette existence avant ce repli sur soi qui semble, par les temps qui courent, la seule attitude un peu digne.

(extrait)

J’avance en âge mais vraiment

je recule en tout autre chose

et si l’enfance a pris du temps

à trouver place en moi je pense

voilà qui est fait et je suis

devenu susceptible au point

qu’on peut me faire pleurer rien

qu’en me prenant la main Je traîne

en moi ne sais quelle santé

plus prompte que la maladie

à me faire sentir la mort

Tout m’émeut comme si j’allais

disparaître dans le moment

Ce n’est pas toujours amusant.

Une vie ordinaire Price: 11,10 € 14 used & new available from 5,65 €

7 Partages Partagez Print Email

7 Partages Partagez Print Email