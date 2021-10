France Inter a un incroyable talent

Après Sophia Aram, Frédéric Fromet, Guillaume Meurice ou Charline Vanhoenacker, en voilà encore un nouveau! Découvrez aujourd’hui Aymeric Lompret, l’humoriste france-intérien bientôt sur orbite, qui se réjouit que 70% des Français paient la redevance pour se faire insulter…

Il s’appelle Aymeric Lompret, est humoriste et officie sur France Inter dans l’émission « Par Jupiter ». Il croit être drôle. Ma tatie Simone et mon tonton Raymond aussi. Aucun des trois ne l’est mais, à la différence d’Aymeric Lompret, ma tatie et mon tonton ne me rackettent pas à chaque blague foireuse qu’ils font.

Vendredi 15 octobre, Aymeric Lompret commence sa chronique humoristique en simulant des bruits de pets. Dans le studio, les congénères de l’olibrius sont morts de rire. Ma nièce, qui s’amuse aussi régulièrement de ce genre de gag, a pris ce petit air supérieur qui exaspère tant ses parents : « Franchement, il est naze ! »

Après avoir fait ces bruits sphinctériens avec sa bouche, Aymeric Lompret attaque sa chronique : « Ça y est, la paie de l’année est tombée, les Français ont payé la redevance audiovisuelle, youhouhou, merci les gens d’extrême-droite d’avoir payé pour qu’on dise que vous êtes des gros cons. Si j’étais à votre place comment je serais dégoûté de me faire insulter toute la journée et en plus de devoir payer pour ça. […] Dans vos gueules les fachos ! »

Suivent une blague sur Onfray, une autre sur Finkielkraut, la routine, quoi. Voyant des “fachos” partout, Lompret déplore que « même le service public » se plie en quatre pour eux. « Devinez qui est invité pour l’émission Élysée 2022 sur France 2 ? » Éric Zemmour ! Décidément, chaque apparition de ce « virus » donne de la fièvre aux humoristes salariés de la radio publique.

Il ne faut pas se contenter d’écouter Aymeric Lompret, il faut le regarder aussi. Et faire le constat suivant : il est synchrone. Il a la dégaine de son humour néandertalien. Mais pour tenter de tromper son monde, il porte un tee-shirt sur lequel est écrit le mot « culture ».

Exercices : Après avoir écouté ladite chronique en intégralité, écoutez n’importe quelle chronique de Desproges dans le « Tribunal des flagrants délires » sur France Inter dans les années 1980 :

« Le comique s’adresse à l’intelligence pure. ». À votre avis, auquel de ces deux humoristes ne peut-on absolument pas appliquer l’allégation de Bergson ? « Quand on mettra les cons sur orbite, t’as pas fini de tourner. » À votre avis, lequel de ces deux humoristes dépassera très très largement les limites temporelles et orbitales audiardiennes lorsqu’il aura été décidé d’envoyer les cons dans l’espace ? Question subsidiaire et difficile : imaginons qu’il soit impossible d’envoyer les cons en orbite (geste écologique, il y a déjà tellement de déchets au-dessus de nos têtes). « Si la connerie se mesurait », lequel des humoristes france-intériens, d’un « gabarit exceptionnel », pourrait « servir de mètre-étalon et être exposé à Sèvres ? »

Merci d’avance de ne pas copier les uns sur les autres et d’envoyer vos réponses via vos commentaires.