L’exercice solitaire du pouvoir en période de crise sanitaire nous transforme en enfants manipulés.

C’est étrange, tout de même, ce que devient la démocratie à l’époque de la pandémie. D’un côté, Emmanuel Macron. C’est lui et lui seul qui prend les décisions concernant, de l’autre côté, 66 millions de Français ou, pour reprendre ses propres termes, « 66 millions de procureurs ». Pour Emmanuel Macron, être inquiet des ratés du vaccin, se demander quelle est, au juste, la politique mise en œuvre pour contrer le virus, c’est être un procureur. On aurait plutôt eu tendance à penser, au contraire, qu’il s’agissait là, précisément, d’être ce qu’on appelait naguère un citoyen.

Entre deux portes

Cet exercice solitaire du pouvoir a été poussé jusqu’à la caricature quand Macron, le 29 janvier, a décidé qu’il n’y aurait pas de reconfinement alors que ses propres ministres et la plupart des scientifiques concernés annonçaient le contraire depuis plusieurs jours. Il a même poussé, ce jour-là, le sadisme jusqu’à la caricature puisque c’est le Premier ministre qui a été chargé d’annoncer, entre deux portes, le statu quo alors que venait de se tenir le Conseil de défense. Un Castex ectoplasmique, réduit à un simple collaborateur de second ordre.

On peut s’interroger, nous, les procureurs, sur ce qui a motivé un tel choix. On nous a dit que les chiffres n’étaient pas si alarmants que ça, qu’une moyenne quotidienne de 25 000 contaminations et de 300 morts, c’était tenable. On rappellera par comparaison que 25 000 habitants, c’est tout de