Entrechats face caméra

Un album richement illustré retrace plus d’un siècle de complicité entre la danse et le cinéma… un délice.

À peine né, le cinématographe s’est précipité sur la danse. Dès les premières heures, il filma tout ce qui bougeait et singulièrement ce qui bougeait avec art. Des rites de tribus africaines aux délicatesses frelatées de la comtesse Cléo de Mérode prétendant effrontément représenter des danses des cours royales de Java ; de Loïe Fuller et de ses plagiaires déployant leurs ailes de soie sous les effets multicolores de la lumière électrique, elle aussi nouvellement née ; des délires inspirés de Méliès aux danses de gitans d’Andalousie ; d’Anna Pavlova métamorphosée en cygne blanc aux créatures des Folies Bergère ou des Ziegfeld Folies, tout fut sujet à être filmé.

Une union indestructible

Cette union séculaire et indestructible entre danse et cinéma allait plus tard donner le jour à des œuvres d’art, quand des chorégraphes, et Merce Cunningham fut le premier d’entre eux, s’attachèrent à créer, à penser pour la caméra ou à devenir eux-mêmes réalisateurs ; quand des cinéastes ou des vidéastes de talent se mirent au service, exclusif ou non, de la danse.

Ainsi, en un siècle, films et vidéos se multiplièrent comme autant d’illustrations d’une production incroyablement prolifique et d’une variété inouïe, comme les témoignages pérennes d’un art essentiellement fugitif. C’est pour les célébrer que la danseuse Dominique Rebaud et Nicolas Villodre, qui fut l’un des piliers de feue la Cinémathèque de la Danse, ont entrepris de réunir cinquante « films culte » dans un très bel album richement illustré et de demander à des artistes, à des auteurs, aux disciples ou aux assistants de grands chorégraphes de consacrer quelques pages à des œuvres filmées, choisies dans un large registre représentant tous les modes de danse.

Un bel album

Mis en page avec goût par l’éditeur Michel Guillemot, Cinédanse forme un album très séduisant, original, plein de surprises et recouvrant un registre artistique fascinant. Rien n’y manque : de Martha Graham à Lucinda Childs et Sol LeWitt, d’Yvette Chauviré à Béjart, des danses gitanes à La Mort du Cygne, du Ballet triadique aux Bourrées d’Auvergne, de Cunningham à Nikolaïs, de Carolyn Carlson à Bagouet, de Valeska Gert à Pina Bausch, du Tango au Cancan, de Chantons sous la pluie aux Demoiselles de Rochefort, de Swing Time à Stormy Weather, de Parade à Decouflé, d’Isadora Duncan aux danseurs balinais.

Un panorama vertigineux de ce qu’a pu concevoir l’inépuisable génie humain.

Cinédanse, Dominique Rebaud et Nicolas Villodre, Éditions Scala, 2024. 161 pages.