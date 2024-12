De l’élégance avant tout chose

Auteur d’une vingtaine d’ouvrages et de trois albums musicaux, Jérôme Attal signe un plaidoyer en faveur de l’élégance dans un petit livre qui n’en manque pas…

En cette fin d’année où la folie consumériste est à son apogée, un livre fait entendre une petite musique différente : Un furieux besoin d’élégance. Il faut dire que son auteur, Jérôme Attal, s’y connait question musique. Parolier, compositeur, et interprète, il a écrit plus de 400 chansons notamment pour Vanessa Paradis, Johnny Hallyday ou Florent Pagny et vient de signer un album au titre évocateur : Les attaches fines. Avec son air d’éternel jeune homme, ses parapluies achetés à Londres, et ses verres fumés, ce dandy des temps modernes semblait prédestiné à écrire sur le sujet.

Une denrée rare

Elégance : « Qualité esthétique de ce qui est harmonieux, gracieux dans la simplicité. L’élégance des proportions » mais aussi « choix heureux des expressions, style harmonieux. S’exprimer avec élégance » d’après la définition qu’en donne Le Robert. Autrement dit, un sujet qui nécessite autant de goût que de grâce. Tout part d’un constat auquel il est difficile de ne pas souscrire : « À l’ère du coup de klaxon et du post haineux, de l’insulte facile, de l’invective et du coup de sang, à l’époque de l’avis sur tout et de la nuance en rien, l’élégance est une denrée rare. » Jérôme Attal va donc tenter de la débusquer dans des registres divers et variés. Certains attendus, comme en matière de sentiments ou de vêtements. D’autres moins comme l’élégance sur les champs de bataille.

A lire aussi: Les différentes facettes de Jaurès

Le livre est savoureux, délicieux même, qui alterne anecdotes et souvenirs personnels. On y croisera les deux Alain, Souchon et Chamfort, mais aussi Truffaut, les Beatles ou Saint Laurent, grand prêtre de l’élégance qui affirmait que « sans élégance du cœur, il n’y a pas d’élégance ». On découvrira ainsi que Georges Pompidou et Alain Delon n’en étaient pas dépourvus. Mais aussi que la mère de l’auteur portait des tailleurs avec la grâce de Jackie Kennedy tandis que son père avait une vénération pour le Concorde, symbole s’il en est de l’élégance à la française. Jérôme Attal n’en oublie pas pour autant l’essentiel : l’élégance en matière de littérature. Elle était incarnée pour lui par Bernard Rapp et sa célèbre émission L’Assiette anglaise. Grâce au journaliste animateur au physique et à l’allure so BBC, il découvre Christian Bobin, Marguerite Duras, André Markovitch et avec lui tout Dostoïevski.

Résistance

Au style harmonieux évoqué par le dictionnaire, l’auteur préfère la musique et rappelle que « un écrivain bien souvent n’en finit jamais de réécrire sa première page, voire sa première phrase, jusqu’à atteindre selon son goût une petite musique qui tient de l’élégance et de l’impact. » La sienne est délicate, cristalline, à l’opposé du brouhaha ambiant et son livre une incitation à résister aux diktats de l’époque. A privilégier la discrétion à la mise en scène du soi. Jérôme Attal ne s’en cache pas : « Dans une époque où l’affirmation règne, l’intime devient publicitaire, l’arnaque un métier, la violence un recours, la tribu une opinion, l’agression la première option pour réagir, l’élégance reste à mes yeux la manière la plus probante de créer pour soi et pour les autres un monde valable ». Un livre léger et profond, subtil et poétique, gracieux et fantaisiste à mettre entre toutes les mains.

Un furieux besoin d’élégance de Jérôme Attal, Fayard. 136 pages.