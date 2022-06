Heureux les sourds

La pieuvre woke déploie ses tentacules sur les œuvres musicales de Beethoven et Stravinsky, compositeurs de génie.

Le sort semble s’être acharné sur la Neuvième Symphonie de Beethoven qui, devenu sourd, n’a jamais pu entendre son chef-d’œuvre ultime. Dans les années 1970, le mouvement final est devenu, grâce à un arrangement tout à fait regrettable de quelques minutes, l’hymne mortifère de plusieurs institutions européennes. Peut-on imaginer pire offense ?

Maintenant, il semble que la modernité ne soit plus en capacité de tolérer la langue dans laquelle Schiller a écrit le poème, l’Ode à la joie, que Beethoven a mis en musique. Il paraissait donc urgent d’annuler la symphonie, ou plutôt de la trafiquer en confiant la réécriture du texte chanté à un rappeur, s’exprimant – qui plus est – dans la langue de Joe Biden. Le Baltimore Symphony Orchestra a donc chargé sa directrice musicale, Marin Alsop, de « réinventer » le chef-d’œuvre « comme un appel du xxie siècle à l’unité, à la justice et à l’empouvoirement ».C’est ainsi que le rappeur Anthony Parker, connu sous le pseudonyme de Wordsmith, a dépoussiéré les vers du vieux Schiller. Le nouveau texte est un montage maladroit de charabia inclusif et d’appel à s’aimer les–uns-les-autres dans la foi du pour-tousisme. Parmi les vers mémorables de cette ode contemporaine, on trouve : « Famille, amis, partagez votre avis, exigez l’égalité des genres » ou « Nous devons faire preuve de plus d’empathie ».

Que ceux qui auraient manqué l’opportunité, en avril, d’assister à la première exécution de ce chef-d’œuvre remis au goût du jour ne désespèrent pas. Le 5 novembre, le Baltimore Symphony Orchestra donnera L’Histoire du soldat, de Stravinsky, œuvre datant de 1918, dont le texte aura été également réécrit par Wordsmith. Le soldat en question deviendra un Afro-Américain dans la tourmente de la guerre vietnamienne. Par les temps qui courent, il serait évidemment difficile pour qui que ce soit de faire preuve de beaucoup d’empathie avec un soldat blanc.