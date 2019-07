Ce moi-ci, c’est décidé, je crache mon venin ! Les macroniens yoyottent de la touffe, Spinoza est imbitable (surtout traduit en chinois par Badiou), et Renoir est un peintre exécrable ! C’est bien simple : y a que les jeunes pour relever le niveau. Wesh, gros ?

Enfin un site de rencontres haute de gamme !

Vendredi 7 juin

Déçu.e par les soirées Jacquie & Michel ? Avec Spinoza.fr, faites-vous de nouvelles relations bac +12 ! Sur ce site dédié, vous pourrez lire et commenter à deux, en toute discrétion, l’intégrale de L’Éthique – et plus si affinités, notamment sur le Livre III (De Affectibus).

Le Monde : « LRM s’inquiète d’avoir installé l’extrême droite comme seule alternative possible. » Au bout de deux ans ? Sérieux ?

À signaler aussi, pour les amateurs-trices de plaisir philosophique solitaire, le site Spinozaparis8.com, qui met en ligne ses conférences mensuelles.

Pour une première approche de la pensée du « Prince des philosophes », je vous recommande l’intervention d’Alain Badiou intitulée « Pour une interprétation nouvelle de la notion d’attribut de l’absolu » (1 h 43).

À titre de mise en bouche, voici une phrase qui éclaire bien, me semble-t-i