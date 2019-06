Ce mois-ci, tout sur la théorie gravitationnelle quantique, avec en prime la vérité sur Babar et Saint Augustin.

Qu’est-ce que tu crois ? Moi, pendant que tout le monde s’excitait, j’ai pris de la hauteur ; j’ai suivi l’actualité sur France Cu.

Êtes-vous plutôt boucliste ou cordiste ?

Mardi 7 mai

J’aime bien les émissions scientifiques de France Culture, même quand je n’y comprends rien. La langue imaginaire et imagée dont elles me bercent alors exerce sur moi un charme poétique.

Était-ce donc « La tête au carré », ou « La méthode scientifique » ? En tout cas, dans ce genre hermétique, limite mallarméen, mon meilleur souvenir reste une conversation à bâtons rompus sur la « théorie gravitationnelle quantique à boucles ». Dès le titre, j’étais accroché !

« Unifier mécanique quantique et relativité générale » : a priori, l’objectif me semble louable – même si, on l’aura compris, je ne maîtrise pas forcément ces deux concepts. Mais qu’est-ce que j’apprends, au bout de dix minutes ? Il faut compter en plus ave