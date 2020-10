En critiquant les dérives sectaires de certains maires écolos, l’eurodéputé vert se pose en futur leader de la gauche. Mais peut-on être le rassembleur de gens qui traditionnellement n’aiment pas être rassemblés? Et peut-on être vraiment présidentiable, quand on est si sage?

C’est certainement, oui, un bon mari, un bon père, un bon camarade, Yannick Jadot. On l’aimerait plus si on le connaissait mieux, mais les Français en ont-ils envie ? Ce n’est pas sûr. Plus on l’entend, moins on le voit. Plus il se distingue, plus il paraît lointain. Pour une fois, olé !, il a haussé le ton : les propos de certains ultras – les maires écologistes Grégory Doucet à Lyon et Pierre Hurmic à Bordeaux – contre le Tour de France et les sapins de Noël l’ont scandalisé. Les talibans verts, no pasarán ! Halte à l’écologie punitive ! Quand les nouveaux élus, grisés de leur prépondérance acquise aux municipales, déconnent, il accourt, il calme le jeu, il fait tomber la fièvre.

A lire aussi, dossier spécial: Causeur: le coup de gueule de Robert Ménard contre les maires écolos

En prenant par petites touches ses distances avec l’appareil d’EELV, Jadot, 53 ans, semble se préparer aux prochaines échéances électorales. Il veut rassurer – en se séparant un peu, mais pas trop des siens – et il prend date. Si les Verts reçoivent une claque aux régionales de 2021, son cavalier seul le rendra-t-il plus crédible ? Il le croit.

Jadot président ?

On a compris ce qu’il veut, mais on ne sait pas encore qui il est, ni ce qu’il incarne vraiment. Une espérance à gauche ? Ce n’est pas assez. Au centre ? Il y songe. À droite ? Il n’ose pas encore. Peut-il franchir le Rubicon, lui, un fils d’instituteur – son père a autrefois milité au Ceres ? Non, ce ne serait pas convenable. Pourtant, rien ne se fera sans eux au plan national. Quand la mais