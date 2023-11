Le Noël de Johanna Rolland, ou le wokisme pour les nuls

La maire de Nantes revisite la fête de Noël et efface toute référence chrétienne.

La ville de Nantes revisite la fête de Noël. En réalité, il s’agit plutôt de l’effacer. Si vous tapez « Noël » dans la barre de recherche du site de Nantes-Métropole, vous n’obtiendrez aucune réponse. Et pour cause. Les illuminations ont été rebaptisées cette année « Voyage en hiver ». On pourra y voir une œuvre, appelée « Petite maman Noël », en jogging/pyjama rouge, qui affirme « avec humour et légèreté un regard féministe ». Il paraît que « son air joyeux et apaisant, en tenue d’intérieur confortable, en fait quelqu’un de doux, bienveillant et réconfortant ». Le Père Noël faisait-il si peur, avant ? Cette Maman Noël est surtout particulièrement laide, comme les autres personnages colorés plantés aux frontons de certains bâtiments. Bien sûr, le rouge, le vert et l’or, couleurs traditionnelles des décorations, cèdent la place à l’arc-en-ciel.

A lire aussi, Jeremy Stubbs: Les pogromistes des campus américains

Pour combattre nos habitudes culinaires honteusement franchouillardes, le vin chaud, le pain d’épices et, horresco referens, le foie gras, ne sont plus au menu, mais vous pourrez essayer les « Goûters du voyage » : « préparés par des exilés de Mongolie, Iran, Ouzbékistan et Afghanistan ». Dommage, dans son amour des autres cultures, Johanna Rolland n’a pas pensé à faire tester aux Nantaises les charmes de la burqa. Une idée pour 2024 ?

Quel est l’objectif de la municipalité ?

Il s’agit d’effacer toute référence chrétienne. Désolée, Noël n’est pas un happening LGBT ni une manifestation sans-frontiériste mais la célébration de la naissance de Jésus – donc du christianisme. Seulement, ce n’est pas très multiculturel. Pour l’édile socialiste de Nantes, inclure suppose d’exclure les traditions françaises. Proposerait-elle un Ramadan ou un Kippour inclusif où on romprait le jeune autour d’une choucroute ? De fêter l’Aïd au champagne pour inclure les Français de souche ? Évidemment pas.

A lire aussi: Crèche à Béziers: comme sur des roulettes

Madame Rolland fait du wokisme pour les nuls. Puisque nous sommes coupables par nature, nous devons changer nos mœurs, les expurger de ce qui pourrait, croit-elle, heurter les derniers arrivés. En réalité, de très nombreux Français qui ne sont pas de culture chrétienne, comme votre servante, veulent que la France reste la France avec ses racines chrétiennes (qui n’excluent nullement les autres croyances). Quant à ceux que la vue d’une crèche offense, peut-être devraient-ils chercher un pays plus accueillant.

Félicitons Johanna Rolland. Dans le saccage et la bêtise progressiste, elle parvient à faire encore mieux qu’Anne Hidalgo, c’est dire. Et remercions-la : elle nous offre la démonstration que, sous ses atours de tolérance et d’amour entre les cultures, le multiculturalisme consiste toujours à affaiblir, voire à criminaliser la culture la plus ancienne qui est celle de la majorité.

Cette chronique a été diffusée sur Sud Radio

Retrouvez Elisabeth Lévy du lundi au jeudi dans la matinale.