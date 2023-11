Taxi G7 «interdit aux juifs»: à nous de vous faire préférer le train

Dans notre rubrique « joies du vivre-ensemble », on apprend ce matin l’accueil charmant réservé à Orly par un taxi à une famille en provenance d’Israël quatre jours après les attaques terroristes du Hamas.

On peut quitter un pays victime du pire pogrome depuis 1945, et se retrouver à Orly quatre jours plus tard sans avoir la certitude d’y être très bien accueilli. C’est l’amère expérience qu’a pu faire la famille A., arrivée en provenance de Tel-Aviv le 11 octobre, au moment de monter dans le premier taxi venu. C’est ce que nous apprend Le Canard enchaîné, aujourd’hui. Le chauffeur du van s’arrête, refuse de laisser monter les clients et crie au père de famille, accompagné de son épouse et de ses trois enfants : « Sale Juif ». Si jamais ça n’avait pas suffi, il en rajoute ensuite une couche : « Si je t’avais pris, je t’aurais égorgé, toi, ta femme et tes enfants ». Finalement, ce n’est peut-être pas plus mal que la famille ne soit pas montée à bord… La prochaine fois, les malheureux pourraient privilégier le RER ou l’Orlybus.

A lire aussi, Liliane Messika: Autorité palestinienne: Ne pas changer une communication qui gagne

À la poursuite d’octobre noir

Le père de famille s’en va signaler l’événement à la Direction des usagers et des polices administratives de la préfecture de Paris (Dupa), chargée de l’administration des taxis. Les témoignages et la vidéo confirment les faits. Le parquet s’est ensuite saisi de l’affaire et a poursuivi le chauffeur pour menaces de mort en raison de la race, l’ethnie, la nationalité ou la religion. La famille, inquiète de possibles représailles, a refusé de porter plainte. Un cas pas tout à fait isolé chez les chauffeurs de taxis, puisque depuis le 7 octobre, les insultes antisémites se multiplient dans le milieu au point d’inquiéter la Préfecture de police de Paris, rapporte le palmipède en kiosques ce mercredi. Une explosion qui n’est pas étrangère à la flambée des actes et des insultes antisémites constatés depuis le début de l’automne.

A lire aussi, du même auteur: Oublier Olivier Gloag

D’après les derniers chiffres du ministère de l’Intérieur, 1518 actes antisémites ayant fait l’objet d’un dépôt de plainte ou recensés par la police ont été dénombrés depuis le massacre du 7 octobre en Israël (pour un total de 1762 depuis le début de l’année), contre 564 faits antichrétiens et 131 faits antimusulmans depuis le 1er janvier. On en regretterait presque 2022, et ses « seulement » 436 actes antisémites constatés cette année-là.

Vous ne monterez plus chez nous par hasard

Le chauffeur, qui travaille pour la société G7, va être présenté en conseil de discipline, lequel devrait lui retirer sa plaque. Il officiait jusque-là en catégorie « Club Premium », ce qui implique, quand même, un minimum de standing. Sur la chaine YouTube de la marque, on apprend que les chauffeurs du « Club Premium », c’est d’abord l’exigence : véhicule de haut standing, tenue impeccable et surtout… comportement irréprochable. Ouf ! Est-ce à dire qu’avec la gamme de véhicules juste en dessous, la famille de Tel-Aviv aurait pu encore plus mal tomber ?

6 Partages Partagez Print Email

6 Partages Partagez Print Email