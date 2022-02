Tombeau pour Monica

La grande actrice italienne Monica Vitti, icône des années Antonioni, est morte à 90 ans hier. Jérôme Leroy lui rend hommage.

Monica Vitti est morte. Enfin, il paraît. J’ai un peu de mal à y croire parce que nos actrices fétiches ont trouvé le secret de l’immortalité, comme la nymphe Calypso. C’est nous qui allons mourir comme Ulysse, pas elles.

Tous les adolescents ont leurs actrices fétiches. Tous. On rappellera que dans les premières lignes des Epées, Nimier montre le jeune Sanders s’oublier sur une photo de Marlène Dietrich. On va dire que pour nous, c’était Sophie Marceau. Et puis un ciné-club de lycée vers 1981, un cycle Antonioni, et Monica Vitti est rentrée définitivement dans notre imaginaire. De manière plus abstraite mais tout aussi sensuelle. La contempler dans un film à quelque chose d’apaisant, comme la mer, même quand il y a des tempêtes. Et Dieu sait que ses films les plus célèbres, « L’Avventura », « La Notte » ou encore « L’Eclipse » sont autant de tempêtes immobiles, intérieures. Je n’exclus pas que sa blondeur, sa façon de porter les fameuses « petites robes noires » qui subliment toutes les femmes, n’ont pas été sans inspirer nos premières amours.

Comme il n’y a pas d’amour mais des preuves d’amour, on a écrit sur elle. Plusieurs poèmes, comme celui-ci, dans Sauf dans les chansons (La Table ronde, 2015). Il parle de Monica Vitti dans « Le Désert Rouge », quand Antonioni fait le pari de la couleur et abandonne le noir et blanc. Pour nous, c’était une réussite. On n’avait jamais vu Monica Vitti aussi belle. C’est dire.

Le désert rouge



Je regarde ce soir une photo

De Monica Vitti dans Le désert rouge

Et c’est toi

Dans le temps

Et je ne peux rien

Contre le temps

Contre toi

Contre Monica Vitti

Contre le désert rouge

Contre

Le mélange d’inquiétude et de sensualité

La posture frileuse rêveuse

Egarée presque

Contre

La bouche entrouverte

Les cheveux blonds un peu en désordre

Les bras croisés

Contre

Le pull en cachemire

A même la peau

Et surtout contre

Ce détail qui m’attendrit entre tous

Qui me rappelle Trouville en 1984

Les manches étirées jusqu’à la paume

Car il fait encore frisquet

Dans la maison que l’on vient de rouvrir

Contre

L’odeur de sel et d’encaustique

Contre la mer tout près

Contre le transat replié dans l’entrée

Tout à l’heure tu iras mieux

Tu te se seras réchauffée

On ira à la plage

Tu liras L’été finit sous les tilleuls de Kléber Haedens

Le vent achèvera de te décoiffer

On dînera aux Vapeurs sans doute

Et je ne peux rien contre

Rien vraiment rien

Contre Monica Vitti dans le désert rouge.

Sauf dans les chansons Price: 14,00 € 10 used & new available from 5,05 €

0 Partages Partagez Print Email

0 Partages Partagez Print Email