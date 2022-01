Quand le cinéma français mêle relations amoureuses et boucherie, ça donne Tendre et saignant

Comparé au tour de force du Chef qui sort le même jour dans les salles (critique à lire dans notre numéro en kiosque, ou sur notre site mercredi prochain), le nouveau film de Christopher Thompson n’affiche pas les mêmes ambitions.

On lui sait gré cependant de s’inspirer du grand boucher parisien Hugo Desnoyers pour bâtir une fiction qui mêle étroitement les relations amoureuses et une vie professionnelle entièrement dédiée à la promotion des viandes de qualité.

Arnaud Ducret et Géraldine Pailhas ©Les Films du Cap

On décernera une mention spéciale à celle qui incarne la compagne et la complice des bons et des mauvais jours de notre boucher-star, incarnée à la perfection par une actrice trop rare sur les écrans, Géraldine Pailhas, aussi crédible en journaliste de mode branchée au début du film qu’en bouchère revendicative et déterminée ensuite. C’est elle qui fait rayonner le film à chaque instant. Ajoutons pour finir que ce film irritera profondément les militants végans : une raison supplémentaire pour aller le voir.