Délit de selfie

Tout le monde déteste la police et Jordan Bardella!

Sont-ce les clichés de la honte ? Alors que Jordan Bardella visitait le salon de l’élevage, le jeudi 5 octobre, à Cournon-d’Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, des policiers ont voulu poser avec le président du RN. Uniformes et gilets pare-balles sur les épaules, ils sont tout sourire. Certains seraient venus rien que pour ça. « Les fonctionnaires, censés patrouiller ailleurs dans le secteur, auraient fait le déplacement au sommet uniquement pour croiser Jordan Bardella », estime RMC. Ils sont cinq ou six, d’après un porte-parole de la police nationale. La préfecture du Puy-de-Dôme a ouvert une enquête administrative. La question du devoir de réserve se pose en effet. D’après les textes, celle-ci désigne « l’obligation faite à tout agent public de faire preuve de réserve et de retenue dans l’expression écrite et orale de ses opinions personnelles. L’obligation de réserve n’est pas conçue comme une interdiction d’exercer les droits élémentaires du citoyen : liberté d’opinion et liberté d’expression. »

On peut quand même s’interroger. Ces policiers se seraient-ils attiré les mêmes foudres s’ils avaient tenu à prendre un selfie avec un élu LFI ou avec une figure macroniste ? Et d’ailleurs, en quoi ces clichés constituent-ils une expression « sans retenue ni réserve » des opinions des policiers ? Un selfie constitue-t-il une forme d’expression écrite ou orale ? Enfin, les photos avaient-elles vocation à sortir de la sphère privée si les caméras n’avaient pas filmé la scène, et si le journal auvergnat, La Montagne, n’en avait pas parlé ? Pour les médias bien-pensants, c’est une nouvelle preuve de la connivence entre le parti de la droite nationale et la police. Gérald Darmanin, invité par « Quotidien », trouve ça « très choquant ». Pointe de jalousie d’un ministre à l’égard d’une figure politique qui le dépasse en popularité chez les flics ? Fabien Vanhemelryck, du syndicat Alliance, dédramatisait : « Qu’est-ce qu’on leur reproche en réalité ? […] On n’a pas besoin de crisper les policiers avec des bêtises comme ça. »