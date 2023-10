Un ministre de l’Intérieur bien vantard…

Gérald Darmanin, ou comment ne surtout pas traiter le problème de l’immigration

Depuis plusieurs jours, le ministre de l’Intérieur communique sur les réseaux sociaux, notamment son compte Twitter, les chiffres quotidiens des expulsions d’étrangers délinquants. Ah, comme il est fier, Gérald Darmanin ! Comme il se rengorge ! Comme il s’attache à nous montrer sa détermination sans faille, les fruits d’une mobilisation sans précédent, sa « grande fermeté » ! Pensez donc, 92 expulsions rien que la semaine dernière, quel rythme effréné.

Cette semaine, à la suite des instructions de grande fermeté donnée, 92 étrangers dangereux, délinquants et/ou radicalisés ont été renvoyés du territoire national. Encore 8 l’ont été aujourd’hui dimanche. Les détails de leur profil seront donnés demain matin. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 29, 2023

Résistons à la tentation populisto-complotiste !

À cette allure vertigineuse, il suffira de trois ans, 10 mois et 3 semaines pour expulser les 18 345 étrangers incarcérés en France (chiffre de l’Administration Pénitentiaire en juin 2023, concernant uniquement les « personnes d’origine étrangère et n’ayant pas la nationalité française », c’est-à-dire excluant les binationaux). On pourra alors s’attaquer aux étrangers délinquants non incarcérés (et on sait que la politique pénale du gouvernement consistant à incarcérer le moins possible, ceux-ci sont nécessairement plus nombreux que les incarcérés), puis aux délinquants binationaux incarcérés, puis aux délinquants binationaux non incarcérés. Et, bien sûr, on compte sur cette démonstration de force et d’implacable sévérité pour que d’ici là il n’y ait aucun délinquant étranger ou binational supplémentaire – soit que les étrangers et les binationaux déjà présents sur notre sol se tiennent à carreau, soit que ceux tentés par la délinquance renoncent à venir en France. On comprend que le ministre de l’Intérieur se laisse aller à quelques bien légitimes vantardises, au fond bien modestes au regard de ses extraordinaires résultats, à la hauteur du taux d’exécution légendaire des OQTF.

« Les OQTF, un échec français »



📝 @Fondapol « Si la France est le pays qui en prononce le plus, son taux de réalisation est l’un des plus faibles.



En moyenne, sur la période 2015-2021, la France a réalisé 12 % de ses OQTF, contre 43 % pour l’ensemble de l’Union européenne » pic.twitter.com/1H0aZaaDT0 — Observatoire de l'immigration et de la démographie (@ObservatoireID) October 18, 2023

Et pendant que les Français éblouis s’extasieront devant la puissance salvifique de la République qui met ainsi tout en œuvre pour les protéger, on pourra tranquillement régulariser massivement les clandestins pour alimenter les « métiers en tension » et continuer à faire venir près de 300 000 immigrés extra-européens par an, et personne n’y trouvera à redire – à part bien sûr quelques complotistes populistes propagateurs de fake-news, mais ce n’est pas grave puisque les heureux bénéficiaires du Fonds Marianne se chargeront de les décrédibiliser aux yeux de l’électorat macroniste, et que Thierry Breton leur interdira bientôt les réseaux sociaux. Et de toute façon, qui irait se plaindre du dumping social, à part ces sans-dents de gilets jaunes qui n’ont qu’à traverser la rue ? L’important, c’est qu’Eric Dupond-Moretti ait de la main d’œuvre pas chère pour ramasser ses poubelles et que les premiers de cordée puissent s’offrir une domesticité uberisée. En plus, les émeutes c’est de la faute de Kévin et Matthéo, et Elisabeth Borne a trouvé la solution pour résoudre le problème : élargir les horaires d’ouverture des bibliothèques et promouvoir la « mixité sociale » qui est, comme elle l’a dit, « une chance » et « nécessaire ». Une chance pour qui, et nécessaire à quoi, on ne le saura pas, mais faisons confiance au gouvernement au lieu de céder à la tentation populisto-complotiste.

Poudre aux yeux

Pardon ? Choc des civilisations ? Islam conquérant ? Antisémitisme ? Mais arrêtez, enfin ! Emmanuel Macron nous a appelés à rester unis, alors restons unis : unis avec ceux qui ont crié « Allah akbar » place de la République (c’est une parole de paix ne l’oubliez pas, les vidéos filmées et diffusées par le Hamas le 7 octobre vous le confirmeront aisément), unis avec Jean-Luc Mélenchon (qui est un Européen de souche, d’ailleurs, tout comme Louis Boyard et Ersilia Soudais, vous voyez bien que tout ça n’a rien à voir avec l’immigration), unis avec le recteur de la Grande Mosquée de Paris qui nous a rassurés en nous expliquant qu’il est anormal qu’un musulman soit antisémite. Mais si, vous savez bien, ce recteur tellement attaché aux saintes valeurs de la divine République rassemblant dans ses bras aimants toutes les civilisations, toutes les croyances et tous les peuples (ce qui n’est évidemment pas de l’hubris puisque c’est républicain, faites un effort, faut suivre), si attaché donc à ces valeurs qu’il a appelé « iftar républicain » son goûter de soutien à Emmanuel Macron – après avoir fait réciter à des enfants les hadiths nawawi, qui font l’éloge des conversions forcées et de la mise à mort des apostats, mais on ne va pas s’offusquer pour si peu. Comment ? Le Grand Imam d’Al-Azhar, la Ligue Islamique Mondiale et l’Organisation de la Coopération Islamique ont pris fait et cause contre Israël et pour le Hamas ? Non mais ça va, hein, Al-Azhar, la LIM, l’OCI, les versets antisémites du Coran et le « bel exemple » du prophète, tout ça ce n’est pas le vrai islam, le vrai islam est paix et tolérance, c’est celui de ma voisine si gentille qui m’offre des gâteaux au miel pendant le Ramadan et condamne bien sûr le terrorisme mais n’est jamais descendue dans la rue pour le dire, alors qu’elle manifeste souvent contre l’islamophobie et pour le droit de porter le hijab partout et tout le temps. Mais c’est pas pareil.

Dormez tranquilles, braves gens, et faites confiance au gouvernement. Ne lisez pas les threads de Marc Vanguard sur Twitter. Ne lisez pas les études de l’Observatoire de l’Immigration et de la Démographie. Ne lisez pas les analyses de Jean-Marc Leclerc, ou de Jean-Éric Schoettl et Noëlle Lenoir. Et surtout, ne lisez pas votre serviteur !

Vers le triomphe de l’arbitraire

Il vous dirait que tous les débats autour du projet de loi immigration actuel ne sont que de la poudre aux yeux, car l’essentiel n’est pas abordé. L’essentiel, c’est qu’aujourd’hui l’entrée en France est un phénomène de masse, alors que les expulsions sont traitées une par une, au cas par cas, tandis que la loi offre tous les prétextes aux immigrés (légaux ou illégaux) et à leurs avocats (payés par des associations subventionnées par l’Etat) pour rendre l’expulsion impossible. Alors que reprendre la maîtrise de notre destin passe par une inversion radicale de ce processus : refuser l’entrée en France et expulser les clandestins et les délinquants étrangers et binationaux doit être la norme, automatiquement appliquée, et ce sont les exceptions éventuelles à cette règle qui doivent être examinées au cas par cas. Pire encore, il serait capable de vous expliquer pourquoi la macronie tient tant à l’immigration massive : parce qu’elle a besoin du dumping social et du multiculturalisme. Elle en a besoin pour briser la résistance morale, politique et culturelle du peuple français et le priver de sa souveraineté. Elle en a besoin pour mettre fin à la décence commune élaborée depuis trois millénaires par la civilisation européenne et qui, pour le moment, bride encore les appétits des « élites ». Comme les adeptes de la « déconstruction », comme les suprémacistes Noirs, les activites écologistes, les militants LGBTQI+++ et les thuriféraires de l’islam théocratique totalitaire, l’extrême-centre veut étouffer l’élan vers le Juste, le Vrai, le Beau et le Bien qui caractérise la civilisation helléno-judéo-chrétienne, et le remplacer par le triomphe de l’arbitraire. Songez : Aurélien Marq a même écrit un livre sur le sujet ! Ce n’est pas pour rien que l’ouvrage s’appelle Refuser l’arbitraire, et prenez garde : sa lecture pourrait vous inspirer l’envie de défendre notre civilisation, vous donner d’excellentes raisons de vous opposer à la politique du gouvernement, vous proposer des arguments pour convaincre autour de vous, vous montrer que rien n’est perdu, et même vous faire des suggestions concrètes pour agir.

