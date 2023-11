Pour un nouveau grand-œuvre anti-terroriste

Face à l’internationale de la barbarie, la coalition menacée des démocraties libérales doit prendre appui sur un nouveau dispositif écrit.

Huit décennies après l’extermination des Juifs ainsi que d’autres minorités, et à quelques semaines du 75ème anniversaire de l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme, le 10 décembre 1948 à Paris, le monde se trouve aujourd’hui en proie aux calamités : guerres, pandémies, désordres climatiques aux effets destructeurs et violences terroristes infligées sans vergogne dans l’ivresse de la haine démesurée.

La diffusion d’images révélant la cruauté sans limite conduit à un cataclysme, au sens où l’effet réel recouvre un grand bouleversement social, économique et psychologique, provoquant également d’importants troubles. En apparence, il s’agit de la défaite des rédacteurs du texte de 1948, à valeur non contraignante, mais plaçant la dignité humaine au sommet des aspirations partagées pendant les années d’après-guerre. Il s’avère donc impérieux de reprendre l’initiative, afin d’affirmer encore et toujours cette même exigence de dignité, que les persécuteurs sanguinaires frappant lâchement au petit jour veulent piétiner, exactement comme le firent les bourreaux nazis. Or toute coalition de démocraties doit prendre appui sur un dispositif écrit.

Il est donc temps qu’un nouveau texte global et contraignant prenne en compte l’hyper-terrorisme qui a pour caractéristiques d’être mondialisé dans son organisation et ses effets, autant que sordidement spectaculaire. L’inhumanité et le déploiement des actuels maîtres en sauvagerie frappant par surprise creusent des empreintes si profondes que la réinitialisation espérée après le mois de mai 1945 se révèle balayée par les atrocités exponentielles.

La mondialisation a pour génie cynique d’éluder l’horreur terroriste, en la présentant simplement comme une constante contemporaine réactionnelle. Désormais, la généralisation concertée de la terreur nous expose à l’effondrement, c’est-à-dire au risque de nous vider de toute humanité. Précisément, s’effondrer consisterait à collectivement tomber morts ou frappés lourdement : comment, alors, nous relever ?

Interrogé en raison de sa grande expérience de vie sur ce qu’il pensait de la civilisation, le docteur Albert Schweitzer répondit avec ironie : « Je crois que ce serait une bonne chose. » L’urgent grand-œuvre de réhabilitation passe désormais par une verbalisation des attentes face aux atteintes ou, comme l’écrivait Elie Wiesel, de la transformation d’une histoire sur le désespoir en une histoire contre le désespoir.

Le 10 mai 1944, voici bientôt quatre-vingts ans, fut proclamée à Philadelphie la première Déclaration internationale de droits[1] s’adressant à « l’ensemble du monde civilisé. » Il est temps de considérer que l’aggravation de l’avènement hyper-terroriste appelle l’émergence d’un nouveau repère lisible sur lequel s’appuyer, pour que soient, de manière effective et globale, condamnés et sanctionnés unanimement – et non plus « contextualisés » – les massacres de victimes totalement sans défense.

[1] Déclaration concernant les buts et objectifs de l’organisation internationale du travail.

