RN: le font-ils exprès?

Chaque jour, j’en suis persuadé, apporte de nouveaux électeurs au Rassemblement national pour 2027. Mais je continue à considérer qu’au moment crucial, Marine Le Pen sera à nouveau battue si elle se retrouve au second tour.

Est-ce une raison pour faire preuve d’irresponsabilité et dénoncer le RN sur un mode totalement contre-productif ? De la part de la gauche et de l’extrême gauche, rien n’était à attendre ni à espérer même si un François Ruffin n’a évidemment pas la même position sur ce parti que Carole Delga qui n’est pas gênée de traiter de « fasciste » le RN qui n’a que 89 députés et des millions d’électeurs en soutien ! Pour une fois on ne peut pas reprocher au président de la République une indifférence ou une abstention coupables. Sur le plan du raisonnement et de la lucidité, il a été impeccable au sujet du RN. En rappelant cette évidence que l’argumentation morale et les vieilles lunes historiques n’auront pas le moindre effet pour faire baisser l’adhésion à ce parti mais que seule la contestation politique, sur tous les plans, sera efficace.

Le garde des Sceaux n’a pas été attentif en conseil des ministres

Malgré cet avertissement, et on aurait souhaité que ce fût une injonction ; des ministres, en particulier Eric Dupond-Moretti, continuent le même refrain désarmant d’impuissance. Un ministre, sous couvert d’anonymat, a déclaré que le garde des Sceaux avait un discours contre le RN daté, décalé, ce qui est une manière aimable de souligner que sa dénonciation est stéréotypée et parfaitement nuisible à la cause qu’il prétend défendre. Quand tout ce qu’on dit favorise l’antagoniste, il faut au moins s’interroger. Il y avait déjà eu la défaite cuisante dans les Hauts-de-France qui aurait dû faire prendre conscience au ministre du caractère inadapté de sa lutte se parant de morale faute de savoir répliquer sur le fond. Mais il est évidemment plus confortable de s’abandonner à des polémiques vous attirant des éloges médiatiques et politiques consensuels que d’aborder sérieusement les thèmes variés sur lesquels le RN est critiquable et mérite d’être contredit. Pour cela, il faut du travail plus que de l’humeur.

Au risque de surprendre, il ne me paraîtrait d’ailleurs pas choquant que le Garde des Sceaux, parce qu’il dirige l’action publique par l’entremise des procureurs, s’abstînt de s’engager trop avant dans les joutes partisanes. Il sera forcément confronté à des procédures où, victime ou mis en cause, le RN sera impliqué. Sans s’adonner à une obligation de réserve, il conviendrait qu’il fût moins systématiquement partial et parfois grossier. Il me semble aussi qu’un ministre – et le président de la République l’a souligné à juste titre en indiquant que tous les électeurs du RN n’acceptaient pas d’être stigmatisés comme fascistes – devrait respecter, sur le plan républicain, non pas un parti mais la forte adhésion démocratique dont il bénéficie, quelle que soit son opinion sur celle-ci. Il devrait y avoir là comme une forme de décence. On n’a pas, même indirectement, à cracher sur une multitude de compatriotes parce qu’ils auraient opté pour une mauvaise cause. Il ne me viendrait pas à l’idée de me moquer de l’électorat de LFI au prétexte que les thèses extrémistes et dangereuses de ce mouvement ne sont pas les miennes.

Pétain ou Poutine ?

Je sais que dans le registre médiatique certains journalistes n’hésitent pas à exprimer leurs convictions, comme récemment Ruth Elkrief. D’abord ce n’est pas une découverte – le RN offre ce grand avantage pour les médias de leur donner à bon compte une image d’audace et de pugnacité ! – et ensuite la sphère politique est infiniment plus préoccupante.

Il est tout de même paradoxal de s’entêter, même dans une émission de Léa Salamé et même pour rire, dans une alternative grotesque au sujet du RN entre « Pétain ou Poutine » comme l’a fait le ministre.

Ce ne sont pas les conclusions extravagantes de la commission – dont le rapporteur est la députée désormais Renaissance et anciennement LR Constance Le Grip – sur les relations entre la Russie et le RN qui vont changer cette dernière donne. Et cette référence à Pétain apparaît telle une diversion par rapport au combat central contre le RN, qui doit être politique. Il est navrant de devoir s’interroger : le font-ils exprès ? Ou bien sont-ils tellement enkystés dans leur bonne conscience et leur supériorité morale affichée qu’ils ne se rendent plus compte des dégâts démocratiques qu’ils créent et des ravages républicains qu’ils préparent ? Le RN les rend fous. Ils le servent en croyant l’abattre. Leur haine est un baume. Leur détestation systématique, une offrande. Espérons qu’ils n’auront pas droit à des remerciements en 2027.

