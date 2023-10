Quel rôle pour l’Ouzbékistan?

Il n’y aura pas de paix dans la région « Asie centrale » sans stabilité en Afghanistan. Son voisin, l’Ouzbékistan, qui depuis des années s’intègre de mieux en mieux dans l’espace financier, commercial et économique mondial, y œuvre.

Au milieu de tous les pays d’Asie centrale, l’Ouzbékistan tente de se démarquer et de faire de sa politique étrangère un outil d’influence qui pèse de plus en plus et permette d’intégrer l’ensemble de la région davantage au sein de la communauté internationale.

Il faut bien noter que l’Asie centrale est en train de devenir l’une des régions du monde au développement économique le plus spectaculaire et que son intégration sur la scène mondiale s’accélère chaque année davantage. Au cours des six dernières années, le PIB total des cinq pays concernés a doublé, pour atteindre 400 milliards de dollars. Dans le même temps, la part du commerce mutuel de marchandises dans le chiffre d’affaires total du commerce extérieur de l’Asie centrale a lui augmenté de 6 % en 2014 à 11% en 2022.

L’une des priorités de Tachkent est de renforcer les relations et les partenariats stratégiques avec tous les États d’Asie centrale, tout en élargissant la coopération sous toutes ces formes avec les pays en dehors de la région. Ces dernières années, le pays a lancé un nouveau programme régional en Asie centrale autour de la sécurité, la coopération commerciale, économique et culturelle. Depuis 2018, quatre réunions de chefs d’État de la région se sont tenues à Douchanbé.

Les efforts de tous les pays de la région a contribué à accroître son attractivité pour les partenaires extérieurs et à élargir son interaction avec les grands États de la planète ainsi que les grandes organisations internationales. Ainsi, les plateformes de dialogue au format « Asie centrale Plus » sont passées de 4 en 2017 à 11 en 2023. L’Ouzbékistan a quand lui lancé un certain nombre d’initiatives en particulier dans les domaines de la sécurité, du commerce, de l’énergie et des transports. Aujourd’hui, les Nations Unies soutiennent cette avancée régionale et ont voté un certain nombre de résolutions qui vont dans le sens d’une plus grande intégration de l’Asie centrale à la communauté internationale.

En septembre dernier, le président ouzbek Shavkat Mirziyoyev a participé à la 78è session de l’Assemblée Générale des Nations Unies et présenté l’état d’avancement et ce qu’il considère comme des réussites de la stratégie de développement du nouvel Ouzbékistan. À la mi-octobre, aura lieu à Samarcande la 25ème session de l’Assemblée générale de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT). Pour la première fois dans l’histoire, l’Ouzbékistan accueillera cet important rassemblement biennal des États membres et membres affiliés de l’OMT.

La diplomatie économique est devenue la priorité de l’Ouzbékistan qui a fixé le cap d’une intégration plus active du pays dans l’espace financier, commercial et économique mondial, ainsi que dans les transports interrégionaux et les communications logistiques en Asie centrale. Tachkent a intensifié son processus de négociation d’adhésion à l’OMC, a obtenu le statut d’État observateur au sein de l’UEE et le statut de pays bénéficiaire dans le système de préférences SPG+ de l’Union européenne. La coopération du pays avec les institutions financières internationales et régionales, telles que le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la Banque asiatique de développement, la BERD, la Banque islamique de développement et la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures, a atteint un niveau inédit. En 2019, l’Ouzbékistan a rejoint le Conseil turcique et en 2020 a présidé la Communauté des États Indépendants. En septembre 2022, Tachkent a accueilli le sommet de l’Organisation de Coopération et de Sécurité. Ces dernières années, l’Ouzbékistan a présenté plus de 80 propositions sur les plateformes multilatérales visant à renforcer la sécurité régionale, la coopération économique et le développement global et durable de l’Asie centrale.

Cependant, il n’y aura pas de paix et de sécurité dans la région sans stabilité de l’Afghanistan, qui partage une frontière commune avec l’Ouzbékistan. Le pays a accru ses échanges dans les domaines du commerce, des transports, de l’énergie et de l’éducation afin d’impliquer ce pays pauvre et en grande difficulté depuis des décennies dans les échanges commerciaux régionaux. Tachkent a joué un rôle clé dans le renforcement de la participation des pays d’Asie centrale aux efforts internationaux visant à stabiliser l’Afghanistan. Il ne faut jamais oublier que ce pays est un maillon essentiel entre l’Asie centrale et l’Asie du Sud.

