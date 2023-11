Mais qui libérera LFI de Jean-Luc Mélenchon?

François Ruffin sort du bois avec une infinie prudence. Il a peur. Élus LFI : encore un effort… et vous serez libres !

Le citoyen, sur aucun plan, ne doit s’enfermer dans une case qui le rendrait sourd et aveugle à tout ce qui n’est pas lui et ses préoccupations immédiates et strictement personnelles. De la même manière, par exemple, que le combat contre l’antisémitisme ne concerne pas que les Français juifs et que le procès d’Eric Dupond-Moretti devant la Cour de justice de la République devrait mobiliser bien au-delà de la magistrature, il me semble que, quoi qu’on pense sur le plan politique, ce qui se passe à gauche et à l’extrême gauche impose une curiosité, une inquiétude, voire une indignation de tous. Au point de faire oublier les propos ponctuels d’un Dominique de Villepin osant qualifier de « vengeance » la riposte nécessaire d’Israël et se présentant avec une impartialité toute relative puisque ses liens avec le Qatar – abritant les chefs du Hamas – sont avérés et ses intérêts bien connus. Il est clair que longtemps, la personnalité et l’intelligence tactique de Jean-Luc Mélenchon – et j’y inclus l’édification de la Nupes – ont été dominantes, incontestées, la rançon d’un caractère difficile étant de peu de poids par rapport à un actif considérable. Depuis quelques mois, le passif a pris largement le dessus à cause des déceptions politiques que Jean-Luc Mélenchon a subies, si loin de ses attentes et de ses espérances, de l’emprise de plus en plus forte de ses humeurs sur ses idées, d’une propension à la provocation prenant le pas sur la justesse de l’opinion, enfin de la constatation que l’inconditionnalité à son égard non seulement s’effritait mais se réduisait à un tout petit noyau dont, à l’exception de Manuel Bompard, la médiocre qualité était le point faible.

Le sadisme en politique

La Nupes est plus que fragilisée, tremblotante et on s’impatiente avec une sorte de sadisme pervers : qui lui portera le coup de grâce, qui aura le courage de tirer les conséquences irrémédiables de cette grave fracture partisane, des appréciations contradictoires sur le Hamas (terroriste ou résistant ?), de la barbarie du 7 octobre, de la légitime défense ou non d’Israël, des malheurs de Gaza et du mépris avec lequel M. Mélenchon traite la manifestation prévue le 12 novembre « pour la République et contre l’antisémitisme » ? Les craquements ont commencé bien en amont, presque d’emblée, avec Fabien Roussel dont l’intuition et l’empathie populaire avaient mesuré combien certaines attitudes et certains propos haineux (notamment contre la police) de Jean-Luc Mélenchon seraient préjudiciables à leur cause commune.

Les crimes de lèse-Mélenchon se multiplient

Pour tous ceux qui observent le délitement actuel de la Nupes, l’espoir tient dans la révolte d’une majorité au sein de LFI que la récente exclusion comme oratrice dans les débats parlementaires, durant quatre mois, de la députée Raquel Garrido[1] a mis pour le moins mal à l’aise.

La députée d’extrème gauche Raquel Garrido (LFI) à une manifestation pro palestinienne a Paris, 4 novembre 2023 © Gabrielle CEZARD/SIPA

Elle a été notamment immédiatement soutenue par Clémentine Autain qui n’avait pas attendu cette dernière sanction pour à plusieurs reprises s’opposer à des orientations de LFI qu’elle jugeait mal avisées. Raquel Garrido a fait preuve, depuis quelques semaines, de ce qu’on peut appeler une intrépidité politique en s’en prenant sans fard à Jean-Luc Mélenchon ; au point de qualifier ses dernières interventions de nuisibles au mouvement. Crime de lèse-Mélenchon ! Quels qu’aient été, auparavant, le silence, l’abstention ou la connivence de Raquel Garrido et d’autres à propos d’épisodes choquants, il faut reconnaître son audace d’aujourd’hui. Ses réactions pugnaces et convaincantes à la suite de son exclusion l’ont confirmée. On ne peut que rendre hommage, au sein de LFI, à ces femmes députées qui font oublier Mathilde Panot et Danièle Obono… Un parti chassant les voix dissidentes se montre en position de faiblesse et l’ironie naît du contraste entre les grandes injonctions vertueuses de M. Mélenchon et la réalité si classiquement dominatrice de ses ripostes.

François Ruffin sort du bois avec une infinie prudence. Un pas en avant, un pas en arrière. Il s’affirme libre mais Jean-Luc Mélenchon son ombre écrasante, son aura tempétueuse, lui font un peu peur. Il ne franchira pas encore le Rubicon. La meilleure preuve est qu’il n’a usé que d’ironie pour discuter l’ostracisme temporaire de Raquel Garrido. C’est peu et surtout il n’y a pas de risque.

Qui proclamera effectivement l’acte de décès de la Nupes ? Qui libérera LFI de Jean-Luc Mélenchon et saura ainsi permettre le retour d’une gauche et d’une extrême gauche nécessaires au paysage démocratique mais sans la haine ni la fureur de cette personnalité devenue étrangère à ce qu’elle avait pu avoir de remarquable, préférant le déluge avec elle à un futur serein et républicain sans elle ?

[1] https://www.causeur.fr/raquel-garrido-sanction-lfi-jean-luc-melenchon-269321

0 Partages Partagez Print Email

0 Partages Partagez Print Email