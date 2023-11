À 95 ans, J-M Le Pen saute en parachute sur Gaza!

C’est peu ou prou ce que pourrait croire un citoyen français, mal informé, qui sentant que le monde qui l’entoure va mal, allume sa télé pour savoir ce qu’il en est vraiment. Et dans la foulée, il en apprend de bonnes sur les pratiques perverses des dirigeants français, européens, en matière de soumission, de complicité affairiste avec les pires crapules de la planète. Les initiés savaient, maintenant tout le monde sait. Pour le coup, une affaire de famille.

Nos Frères Musulmans. Du pogrom en Israël aux décombres de Gaza remontent des informations qui n’ont jamais été portées à la connaissance des citoyens, des électeurs. Les Frères Musulmans, tuteurs du Hamas, qui ont pignon sur rue à Paris depuis un bail, émettent sur tout le territoire leur bande FM prosélyte sur les fonds publics de l’État, de l’UE, de l’Iran, du Qatar… bref une liste longue comme une marche blanche après un des attentats commis par une de leurs nombreuses franchises. On apprend aussi que mon colonel Sissy, le grand romantique à la tête de l’Égypte, considère les FM suffisamment dangereux pour être inscrits parmi les organisations terroristes. Comme MBS, danseur étoile à l’Élysée mais boucher au pays, les juge dignes d’interdiction de territoire. Mais à Paris c’est open bar pour les beaux frères et leurs cousins.

Nos cousins qataris. Ah les cousins! Les réunions de famille seraient d’un ennui mortel sans eux. Quand le 7 octobre le Hamas commet l’innommable, tous les regards se tournent vers Doha, où dans l’un des palaces sont nourris, blanchis, logés les dirigeants du Hamas. Et évidemment grassement sponsorisés par nos généreux cousins. Et de Paris à Cannes on sait à quel point les cousins ne sont pas des pinces. Avec le dossier des otages, le Qatar devient l’interlocuteur au centre de toutes les négociations. C’est là où l’on peut penser que tout ce que l’on a cédé à ces crapules sur le sol français est un avantage pour récupérer les neuf malheureux détenus à Gaza. Pas du tout, nos diplomates prennent leurs tickets et patientent, comme tous les autres. Personne pour taper du poing sur la table de l’Emir, pour lui dire les otages ou la valise. Plus de vitrine diplomatique à Paris, réquisition de tous vos palaces et de tous vos avoirs… C’est peut-être de la diplomatie pour les nuls mais à un moment ça suffit. D’ici à ce que l’on apprenne qu’ils sont propriétaires, avec d’autres poètes, de la dette française…

Quel “rHamassis”. Malgré son sinistre bilan, la classe politique s’offre encore et toujours en spectacle. Toujours un peu plus lamentable, ils nous jouent la désunion nationale sur fond d’antisémitisme décomplexé, avec Jean-Marie Le Pen en vedette américaine. Ils exhument le best of de ses papinades pour se refaire une virginité politique à peu de frais. Papi est au centre de tous les débats. On l’aurait vu le 7 à la rave party, bande de Gaza. Problème, les témoignages divergent. Certains l’ont vu se déhancher sur le dance floor, d’autres l’ont vu rafaler le site via son ULM. Pauvre France…