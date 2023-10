Jubilatoire!

Dans son nouveau roman à la tonalité faussement badine, Luc Chomarat nous invite à nous mettre à la place des malheureux éditeurs, contraints en permanence de dénicher le bon auteur pour ne pas avoir à mettre la clé sous la porte.

Les éditeurs sont tous à la recherche du best-seller de la rentrée littéraire. C’est pour eux un casse-tête car la recette magique n’existe pas.

Delafeuille, le personnage récurent du nouveau roman de Luc Chomarat n’échappe pas à la règle. Il est dans l’obligation de trouver LE roman de la rentrée, sous peine de grossir la file de Pôle emploi, d’où le titre retenu par Chomarat : Le Livre de la rentrée. L’auteur s’est illustré dans la littérature noire et a reçu le Grand Prix de littérature policière pour son roman Un trou dans la toile (2016). Puis il a publié à La Manufacture de livres, éditeur indépendant et iconoclaste, quatre romans qui déjà mettaient en scène l’éditeur Delafeuille, dont le lecteur ignore le prénom. Chomarat profite de son histoire, pleine d’humour et d’ironie, pour dénoncer les absurdités du milieu littéraire, transformé en foire marketing. Le portrait d’Eugénie, la nouvelle directrice commerciale de la maison d’édition Mirage – la bien nommée –, est croustillant : « C’était une femme intelligente, méchante, brune. D’une plastique intéressante, en même temps repoussante, comme ces magnifiques couteaux de cuisine avec lesquels on sait qu’on va se blesser. » Le ton est donné. Delafeuille, chauve et chevronné, hésite à publier un sujet « dans l’air du temps ». Car l’air est plutôt pestilentiel. Il reçoit Ben, neveu de son amie éditrice, qui s’est lancé dans la littérature, comme on saute à l’élastique. Nouveau message est le titre de son livre. « C’est vachement profond, affirme Ben. C’est quelqu’un d’amoureux de quelqu’un d’autre et qui lui envoie des SMS. Et l’autre répond par des SMS ». Delafeuille se gratte la tête. Il n’y a aucune description, aucune ponctuation, du cul sans sexe, et c’est un océan de fautes d’orthographe. En cette rentrée sinistre, ça peut, en effet, nous délivrer des affaires sordides de famille, des autofictions nombrilistes, et autres charivaris féministes. Mais Delafeuille croit plutôt en son vieil ami Luc, l’écrivain à succès, qui le met en scène dans ses romans. Et là, l’histoire devient un vrai labyrinthe, avec pièges et fil d’Ariane bifide. Chomarat est un virtuose, on se laisse emporter par ses personnages qui ont probablement dû, au détour d’un chapitre, lui échapper.

Delafeuille est invité dans le Sud-Ouest, dans la propriété ombragée de Luc. Il fait la connaissance de sa femme, Delphine. L’éditeur est aimanté par elle. Luc écrit justement un roman où le personnage principal est la charmante Delphine. Ça pourrait devenir LE livre de la rentrée si Luc ne décrivait sa femme de manière, disons, misogyne, enfin très éloignée des nouvelles obligations imposées par le wokisme. Delafeuille propose de salutaires modifications, comme une scène de sexe, mais à la sauce féministe. Au fait, c’est quoi, du cul féministe ? Il faut accepter de se perdre dans cette fiction jubilatoire, au rythme enlevé notamment grâce aux dialogues.

Mais attention, cette tonalité badine cache un questionnement essentiel sur la création littéraire, à cent lieues de sa marchandisation. Sans oublier de souligner quelques pépites. Exemple : « Dans le TGV, Delafeuille se surprit à rêver, le front collé contre la vitre, les yeux perdus dans le paysage, comme les enfants d’autrefois. »

Luc Chomarat, Le Livre de la rentrée, La Manufacture de livres.