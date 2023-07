Louis XIV pour les archi-nuls

L’ancien adjoint au maire du 7e arrondissement de Lyon rêve de remplacer une statue du Roi-Soleil. Que lui reproche-t-on, cette fois-ci ?

C’est un monument indissociable de la place Bellecour de Lyon, réputée plus grande place d’Europe. La version originale de la statue équestre en bronze représentant Louis XIV, réalisée par le sculpteur Martin Desjardins, a été installée en 1713. Détruite sous la Révolution française, une nouvelle version a été remontée sur le socle en 1825, mais elle est en proie aux affres du temps. La Métropole de Lyon a donc décidé en 2022 de la restaurer, projet dont la légitimité est contestée par certains. Ancien adjoint au maire du 7e arrondissement et conseiller à la Métropole, Romain Blanchier s’est fendu d’un billet dans Lyon Mag où il a affirmé que Louis XIV était éloigné « de l’histoire et de l’esprit » de la ville. Reprochant au monarque ses persécutions religieuses et ses guerres coûteuses, il a également accusé le petit-fils d’Henri IV d’avoir « dilapidé les richesses du royaume pour construire son fastueux château de Versailles, symbole de son mépris pour le peuple et de la concentration de puissance en région parisienne, au détriment de Lyon ».

Ce n’est pas la première fois que la statue de Louis XIV se retrouve au cœur de polémiques. En 2020, elle figurait sur une carte interactive créée par des internautes pour inventorier les statues, ponts et rues de Lyon qui honorent des personnalités ayant un lien avec la traite négrière. Cet appel à déboulonner le roi afin de rendre l’espace public « moins oppressif » n’a pas été suivi d’effet. Selon Blanchier, il serait temps de remplacer le Roi-Soleil par un autre personnage lié à Lyon comme Jean Moulin, héros de la Résistance, les frères Lumière, inventeurs du cinématographe ou l’empereur Claude, né à Lugdunum. En avril, le premier adjoint au maire du 2e arrondissement est monté sur un escabeau pour enlever personnellement une banderole posée sur la statue par des manifestants qui proclamait : « Macron, l’Histoire te regarde. » Si on regarde bien l’histoire, on découvre que le Roi-Soleil a joué un rôle vital dans l’essor de la soierie lyonnaise.