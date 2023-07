Quel woke êtes-vous ?

Tous les wokes ne se ressemblent pas. Pour être à la pointe du combat, mieux vaut connaître sa tribu.

1. Avec qui rêvez-vous de coucher ?

a. Un homme déconstruit. Comme Sandrine Rousseau vous avez fait l’acquisition d’un splendide spécimen du genre. Il fait du yoga en collant moulant, pleure plus que vous devant Sur la route de Madison, cuisine le quinoa mieux que la mère de Greta Thunberg et rate aussi ses créneaux. Alors pourquoi rêvez-vous de Chuck Norris ?

b. Un.e militant.e du Parti des indigènes de la République. Il enchaîne les mots de plus de trois syllabes dans une logorrhée indigeste, mais vous trouvez cela érotique. Ah… sa façon de dire « Épistémicide » (c’est quand vous méprisez la poudre de rhinocéros et faites confiance au Viagra pour rasséréner Popaul), ses yeux qui se plissent quand il parle « extractivisme cognitif » (on pourrait dire plagiat, mais quel est l’intérêt de parler pour se faire comprendre !?!) et cette petite ride sur le front quand il aborde l’« herméneutique diatopique » (capacité à utiliser différents concepts : l’eau ça mouille, le feu ça brûle et si on les croisait ?). Bref, l’incompréhension entre vous est totale, mais de toute façon vous le soupçonnez de rêver de Chuck Norris.

c. Bob l’éponge. Il est jaune et carré, vit dans un ananas et a des relations équivoques avec une étoile de mer appelée Patrick. A priori pas de quoi remettre en question quarante-cinq ans de mariage avec Bérénice, rentière depuis que son papa a vendu ses voisins et du beurre aux Allemands en 1940. Mais il y a ce contraste entre ce prénom si viril et sa voix fluette, et ça vous rend tout chose. Du coup vous avez cherché à le trouver sur Tinder, mais n’êtes tombé que sur Chuck Norris.

d. Chuck Norris. Parce qu’il assume parfaitement sa masculinité toxique : quand certains disent : « La violence ne résout rien. » Chuck Norris leur répond : « C’est que t’as pas tapé assez fort. »

2. Si vous étiez un sensibility reader, quel roman ou conte réécririez-vous ?

a. Le Petit Chaperon rouge. Depuis que, dans son dernier tango à Paris, Marlon Brando a fait sortir le beurre de la cuisine pour lui donner d’autres horizons, on a compris que le petit chaperon, son loup et une partie de ses victuailles auraient plus leur place chez Marc Dorcel que dans la collection Père Castor. Du coup vous proposez de mettre du bromure dans la galette, d’apprendre le krav-maga au chaperon et le véganisme au loup.

b. Blanche-Neige. Déjà le nom de l’héroïne n’est pas hyper inclusif, mais le titre de l’histoire pue le suprémacisme blanc. Certes cette mijaurée fait preuve d’une certaine sensibilité sociale en allant faire un stage ouvrier chez un groupe de personnes à verticalité contrariée, mais elle retrouve vite sa propension à la domination capitaliste en épousant un exploiteur du peuple appartenant à l’acmé de la classe privilégiée. La pomme empoisonnée ne tombe jamais bien loin de l’arbre pourri !

c. Les Liaisons dangereuses. Cette histoire d’aristocrates hétéros cisgenres qui font dans la cruauté par désœuvrement est si sexuellement correcte que c’en est déprimant. Malheureusement Virginie Despentes a eu la même idée que vous. Elle a baptisé cela Cher connard et fait dialoguer ses héros sur le réchauffement climatique, MeToo, le viol, l’orientation sexuelle et la SNCF. Le style y perd en sophistication glacée, mais si vous voulez devenir chroniqueur chez Hanouna vous trouverez tout le vocabulaire permettant de clasher vos adversaires en étant compris par le Tout-Weshland.

d. Tout Judith Butler et Edgar Morin. C’est pas pour censurer, juste pour rendre compréhensible la logorrhée et dégager les idées fortes. En plus si vous faites bien votre boulot, l’œuvre complète devrait tenir sur un flyer.

3. Si on vous invite à une réunion en non-mixité en mode « safe space », vous apportez quoi ?

a. Un mec. Il faudra bien manger quelque chose à un moment, non?

b. Un Blanc. Il faudra bien manger quelque chose à un moment, non ?

c. Un cisgenre et une TERF. Il faudra bien manger quelque chose à un moment, non ?

d. Un 4×4, de la corde (et un chaudron). Bref tout le nécessaire pour faire un safari progressiste et capturer les spécimens les plus représentatifs en milieu militant protégé. Pourquoi le chaudron ? Bah, il faudra bien manger quelque chose à un moment, non ?

4. Quelle statue aimeriez-vous déboulonner ?

a. Celle de Sacha Guitry, pour avoir dit : « Si la femme était bonne, Dieu en aurait une » ; ou de Voltaire, « Les femmes ressemblent aux girouettes, elles se fixent quand elles se rouillent » ; ou celle de tout écrivain ayant vécu jusqu’à la bonne moitié du xxe siècle. C’est là que, flairant le marché de niche, vous arrêtez le militantisme woke pour vous lancer dans le BTP, segment démolition. Il ne vous reste plus qu’à investir dans la lingerie pour séduire un petit-fils Bouygues, puisque « les faiblesses des hommes font la force des femmes ».

b. Toutes. Pour vous personne n’est innocent aux yeux de l’histoire et c’est sur ce truisme que vous bâtissez votre force de frappe. Cela vous permet de casser les pieds et les bijoux de famille de tous les représentants des pouvoirs publics. Grâce à votre conception sourcilleuse du mérite et de la morale, vous pouvez l’ôter à tous les grands hommes et vous ériger en arbitre des élégances sans réaliser quoi que ce soit. Du coup, pour vous inscrire dans la postérité, on ne vous érigerait pas une petite statue ?

c. Aucune. Vous vivez sur Twitter, alors la destinée des crottoirs à pigeons de l’espace public, vous vous en battez les steaks. Vous êtes trop occupé à troller J. K. Rowling et à tenter de persuader le globe terrestre qu’une femme peut très bien être XY et avoir une bite. Vous êtes soutenu dans vos revendications par tous les patrons du CAC 40, qui pensent que la méthode est géniale pour afficher la parité tout en restant entre couilles. Euh pardon, tout en permettant que soit pris en compte dans le cadre de l’entreprise le refus de l’assignation de genre.

d. Galatée. Ayant remarqué que la plupart des statues de femmes les représentent telles que la nature les a conçues, vous vous êtes tout de suite intéressé à l’histoire de Pygmalion. Depuis, vous hantez le Louvre en couvant d’un œil concupiscent la moindre nymphe callipyge. Hélas c’est une momie égyptienne que vous avez fini par réveiller. Une momie intégralement voilée et passablement acariâtre, ayant furieusement tendance à massacrer votre biocénose tout en dégueulassant les murs avec des hiéroglyphes incompréhensibles. Alors ça fait quoi d’être le petit copain de Belphégor ?

Résultats

Un maximum de a

L’écoféministe : vous luttez contre le manterrupting, le mansplaining et tous les man-n’importe-quoi-ing. Vous qualifiez les hommes de bitards et les accusez de propager la culture du viol. Vous baignez dans la sororité et communiez dans le refus de l’épilation du maillot, mais au lieu de nager dans le bonheur, vous bitchez sur la schtroumpfette, cette salope qui règne sur son troupeau de garçons. Et vous l’assumez parfaitement : après tout, être gentille quand on est une femme, n’est-ce pas un diktat patriarcal ? En fait, vous avez trouvé l’idéologie parfaite pour être imbuvable avec tout le monde en faisant passer cela pour de la conscience politique. Respect.

Un maximum de b

L’égérie racialiste décoloniale : Vous luttez contre le racisme en emprisonnant les gens dans leur couleur de peau au nom de la pureté du sang. C’est comme annoncer que l’on quitte quelqu’un et l’entendre dire « je viens avec toi », on sent tout de suite que la suite de la discussion va être compliquée. Mais vous vous en foutez, vous avez un rapport à la cohérence aussi profond que celui de Poutine avec un défilé de la gay pride.

Un maximum de c

Le militant trans non binaire : Vous ne savez pas si vous êtes homme, femme, licorne ou démonte-pneu, mais vous êtes convaincu que la réalité biologique est un concept petit-bourgeois fascisant. De là à faire de tout contradicteur l’équivalent de Poutine dans le regard de Volodymyr Zelensky, il reste une distance que vous franchissez allégrement. Quant à votre rapport à la science, si vous aviez été communiste au bon temps de l’URSS, vous auriez critiqué le soleil, parce qu’il choisit tous les soirs de passer à l’ouest.

Un maximum de d

L’immonde réactionnaire sociopathe : Face au monde actuel, sur l’échelle de la bonne humeur, vous êtes entre Emmanuel Macron face à la perspective du retour des gilets jaunes et Adrien Quatennens coincé dans un ascenseur avec Sandrine Rousseau. Mais comme vous le savez, « la vie, c’est comme une coiffeuse, vous lui dites ce que vous aimeriez et elle fait ce qu’elle veut », du coup vous relativisez. Et pour booster votre féminisme, vous allez au cinéma voir une rétrospective où la femme est à l’honneur : l’intégrale de la filmographie de Russ Meyer.