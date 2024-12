En décrochant Matignon, le centriste Bayrou tient sa revanche et se voit offrir l’ultime possibilité de démontrer ce qu’il vaut vraiment.

Que François Bayrou ait été nommé Premier ministre dans la matinée du 13 décembre est loin de me déplaire par rapport à ce qu’on pouvait craindre des élucubrations présidentielles.

Mais la manière vaudevillesque dont la chose s’est faite, le passage de Sébastien Lecornu à François Bayrou dans la tête du président en quelques heures, montre à quel point, depuis sept ans, les nominations et les promotions ont plus relevé d’un jeu de hasard, d’une reconnaissance clientéliste que de choix mûrement réfléchis et acceptables. Certes sur un mode moins caricatural mais il n’empêche que rétrospectivement on ne peut qu’avoir froid dans le dos à l’idée des risques qui ont été pris.

François Bayrou, dans un rapport de force qu’il a gagné, s’est imposé au président de la République. Pour l’un et l’autre, il va s’agir de leur dernière chance.

Pour Emmanuel Macron, cela va de soi. Si Bayrou échoue, si une motion de censure renverse son gouvernement, je vois mal ce que le président pourra opposer aux blocages cette fois irréversibles dont la responsabilité initiale lui revient et à la constatation que son départ anticipé serait le seul remède.

Appréhension d’un bilan

Pour le maire de Pau, ce sera aussi l’ultime possibilité de démontrer ce qu’il vaut vraiment. Sans qu’on puisse douter de ses ombres ou de ses lumières : les unes et les autres ne prêteront plus à discussion.

François Bayrou, âgé de 73 ans, est moqué par certains parce qu’il n’aurait rien accompli durant quatre ans au ministère de l’Éducation nationale puis comme haut-commissaire au Plan. D’autres l’accusent de trahisons, lui reprochant d’avoir voté, à titre personnel, pour François Hollande en 2012 au détriment de Nicolas Sarkozy dont le quinquennat l’avait déçu, et choisi, en 2017, Emmanuel Macron contre François Fillon.

Outre qu’il est toujours navrant de voir des citoyens tourner en dérision des responsables politiques qui les dépassent de cent coudées, l’outrance avec laquelle on appréhende le bilan de François Bayrou et certaines de ses positions est injuste. Pour ces dernières, on oublie le courage qu’il lui a fallu pour les faire passer avant le conformisme et la solidarité automatique qu’on attendait de lui.

Par ailleurs, pour qui connaît le parcours de François Bayrou et sa vocation centriste depuis le début, il conviendrait par honnêteté de placer sur le plateau positif de sa balance le lanceur d’alerte qu’il a été, notamment pour la gravité de la dette ainsi que pour le scandale démocratique de l’arbitrage Sarkozy-Tapie-Lagarde. Et son attachement constant pour une vie républicaine apaisée qu’il n’estimait possible que grâce à un dépassement de la gauche et de la droite.

Aussi la haine de Simone Veil à son encontre avait été mal comprise !

Faire sortir le centrisme de l’opportunisme

Quand François Bayrou a permis à Emmanuel Macron d’être élu en 2017, son soutien était parfaitement cohérent avec ce qu’il avait sans cesse pensé et martelé. Au point qu’on pouvait parfois questionner la validité d’une politique qui semblait ne s’attacher qu’aux modalités du débat public. Il faut convenir qu’il est demeuré un homme, durant les sept années de macronisme, à la fois libre, indépendant mais fidèle. Parfois critique mais argumentant souvent en faveur du président. Il avait un passé à faire valoir pour arracher Matignon à la force de son désir…

Sa volonté acharnée de faire sortir le centrisme de l’opportunisme et de l’inconsistance programmatique doit lui être reconnue. Sa vision du centre était pugnace, sans concession et, de fait, infiniment plus difficile à assumer que le confort de s’abandonner aux extrêmes. J’ai particulièrement apprécié le Bayrou de cette époque, qui avait su redonner leur fierté à une cause et à un camp trop longtemps discrédités pour leur mollesse.

François Mitterrand a abusé de ces attaques faciles.

En même temps, F. Mitterrand qui était avare de compliments – même si tactiquement il disait à chacun de ses soutiens et de ses fidèles qu’il était le meilleur, même Jean-Luc Mélenchon en a bénéficié ! -, n’a jamais hésité à faire part de son estime pour la personnalité de François Bayrou, parce que celui-ci brillait par le verbe et la culture, ayant dominé courageusement un bégaiement.

« Un Himalaya de difficultés » en perspective…

Pour ma part, je ne dirai pas que je l’ai bien connu – ce serait outrecuidant – mais suffisamment côtoyé toutefois pour pouvoir offrir un témoignage sur sa tolérance et son souci de la liberté d’expression. À plusieurs reprises, il m’a convié à faire un discours à l’université d’été du MoDem, à Guidel, en pleine conscience du caractère libre et imprévisible de mon propos public. Je me souviens de son écoute et de son attention. Quand plus tard il a affirmé, devant un autre parti, que « penser tous la même chose ce n’était plus penser », j’ai retrouvé avec bonheur et nostalgie un état d’esprit dont il m’avait fait bénéficier.

Premier ministre, comme il l’a déclaré en réponse à Michel Barnier il va affronter « un Himalaya de difficultés ». Sa tâche est immense. Tout ce qu’on est en droit de demander, de la part de ses adversaires comme de ses alliés, est qu’on le traite comme il le mérite : gravement, sérieusement, avec respect. Sans les moindres dérisions ni abaissement.

Qu’on n’oublie pas que ce sera la dernière chance, au président comme à lui, pour la France et les Français.