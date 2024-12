Les différentes facettes de Jaurès

La biographie de Jean Jaurès signée par Jean-Numa Ducange ressuscite la vie et la pensée d’un homme complexe. Bien plus riche que ce que laissent entendre ceux qui se complaisent à le citer…

Jean Jaurès (1859-1914) est cité par tout le monde (ou presque). Les hommes politiques ne sont évidemment pas en reste… Et pourtant, qui connaît le fondateur de L’Humanité, journal toujours existant ? C’est le mérite de l’ouvrage paru récemment chez Perrin, Jean Jaurès, signé de l’historien Jean-Numa Ducange, que de restituer les différentes facettes de ce personnage : favorable aux alliances larges quand il le faut pour défendre la République, il adopte dans le même temps une lecture marxisante du monde qui lui fait comprendre l’importance de la question sociale. Philosophe, historien, journaliste, député, ardent militant aimant profondément sa région natale et son pays, tout en professant une certaine idée de l’internationalisme… Trop « socialiste » pour certains à gauche, trop pacifiste pour d’autres à droite, il a passé sa vie à tenter de définir la perspective d’une gauche républicaine qui n’oublie pas les ouvriers et les paysans, tout en estimant nécessaire de défendre les droits des individus et de lutter contre l’antisémitisme. On mesure, à la lecture de cette biographie fouillée, fondée sur de nombreuses archives inédites, combien un abîme sépare la gauche jaurésienne de ce qu’est devenue une large partie de la gauche aujourd’hui. À lire et à méditer…

Jean-Jaurès, Jean-Numa Ducange, Perrin, 2024. 464 pages.

