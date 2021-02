Le royaume du Wakanda, quoique appartenant à l’univers fictif de Marvel Comics, a fait des émules dans toute l’Afrique.

Monarchie sortie de l’imagination des auteurs Jack Kirby et Stan Lee, créateurs des Quatre Fantastiques dans les années 1960, son souverain-super-héros est le chef d’un pays à la pointe de la technologie. Portée sur grand écran en 2018 sous le nom de Black Panther, la bande dessinée est devenue le symbole fantasmé d’une Afrique fière et conquérante. Inspirés par le blockbuster, les projets « wakandais » se multiplient aujourd’hui sur tout le continent africain. Le chanteur afro-américain Akon a décidé d’investir plus de 6 milliards de dollars dans la création d’un vaste complexe futuriste au Sénégal. « C’est incroyable ce q