Le 15 avril 2019, alors que beaucoup de Français ont le cœur meurtri et regardent avec peine les images de Notre-Dame en feu, d’autres se battent pour la sauver. Ces hommes, qui pour la plupart n’ont pas la trentaine, sont ceux de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, une unité de l’Armée de terre créée en 1811 par l’empereur Bonaparte et qui a pour vocation de “servir et sauver”.

“Servir et sauver”, en combattant le feu certes, mais aussi au quotidien dans une multitude de situations. Bien que l’incendie de Notre-Dame soit loin d’être le seul fait d’armes des Pompiers de Paris qui ont aussi été les premiers à intervenir après les attentats de Charlie Hebdo le 17 janvier 2015, au Bataclan, le 13 novembre de la même année ou plus récemment lors de l’incendie rue Trévise où deux sapeurs-pompiers perdent la vie, il compte sans aucun doute parmi les plus médiatisés de la dernière décennie, ce qui a motivé l’écriture du présent ouvrage.

Couverture du livre “La nuit de Notre-Dame: Par ceux qui l’ont sauvée” écrit par la brigade de Sapeurs-pompiers de Paris.

En se présentant sous la forme d’un compte rendu, il fait vivre à son lecteur l’incendie de Notre-Dame heure par heure, minute par minute et l’immerge totalement dans le feu de l’action. Il y découvre les détails de l’opération, le ressenti des pompiers au fur et à mesure de ces quinze heures d’interventions. Les témoignages présentés ne manquant pas d’employer le jargon de la BSPP, sans oublier toutefois de clarifier certains points trop techniques pour les non-initiés, donnent à ce livre toute sa substance et lui confèrent un aspect spontané, naturel très appréciable.

Le lecteur vit ainsi au rythme des pompiers intervenus sur cet incendie majeur, prend conscience de la manière dont ils vivent cet événement tragique mais aussi et surtout…

