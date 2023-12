L’Empire masculin

L’antiquité romaine est très tendance sur TikTok. Un engouement dénoncé par les féministes comme un « marqueur de genre », et tourné en dérision.

Combien de fois par jour pensez-vous à l’Empire romain ? Depuis septembre, cette question, posée aux hommes, représente une des plus fortes tendances sur TikTok. Tout est parti d’un fan de reconstitutions historiques, Artur Hulu, plus connu sous le pseudonyme de « Gaius Flavius », qui a suggéré à ses abonnés de sexe féminin de poser cette question à leurs maris, copains et autres accointances masculines. Les réponses données par de très nombreuses internautes dans des vidéos, dont beaucoup sont devenues virales et qui continuent à être postées aujourd’hui, révèlent une véritable obsession chez les hommes pour cet empire tombé en l’an 476 de notre ère. La plupart des interrogés y penseraient souvent, la fréquence variant entre une fois par mois et quatre fois par jour. Leur fascination est alimentée moins par des ouvrages savants que par les jeux vidéo, les péplums ou les nombreux documentaires à la télévision ou sur YouTube. Pour justifier leur enthousiasme, ils évoquent les combats de gladiateurs, le génie technologique et la puissance militaire des anciens Romains – des sujets propres à l’imaginaire masculin traditionnel.

C’est ainsi que l’engouement pour l’empire des Césars est devenu un marqueur de genre, comme les couleurs– bleu et rose. En réponse, beaucoup de tiktokeuses publient des vidéos satiriques, tournant en dérision cette tendance éminemment viriliste mais alimentant encore l’obsession générale sur l’antiquité romaine. Dans leurs posts, les hommes font étalage de leur savoir sur le sujet, donnant lieu à l’expression « romansplaining » sur le modèle de « mansplaining », terme féministe pour dénoncer la tendance patriarcale à parler de façon à la fois savante et condescendante. Inévitablement, des rabat-joie ont fait remarquer que la plupart des amateurs étaient non seulement des hommes, mais des Blancs. Le hashtag #romanempire totalise près de 3 milliards de vues au compteur. Ave César !