Recette de la bêtise ordinaire

Sur TikTok, 20 ans plus tard, l’étonnant succès viral de la lettre ouverte de Ben Laden aux Américains.

Prenez la « Lettre ouverte aux Américains », rédigée par Oussama Ben Laden en 2002 pour justifier les attentats du 11-Septembre. Un texte dans lequel on peut notamment lire que les juifs « contrôlent la politique, les médias et l’économie », que « le sang qui coule de Palestine doit être vengé » et que l’islam « commande que les opprimés aient le droit de répondre aux agressions ». Publiez la missive le jour même – bien sûr dans un but purement documentaire – sur le site web du Guardian, quotidien de référence de la gauche britannique. Laissez le contenu en ligne pendant vingt ans et attendez. Attendez qu’une influenceuse américaine, Lynette Adkins, 25 ans, suivie par 12 millions d’abonnées sur les réseaux sociaux et connue pour ses conseils coiffure, finisse par tomber, le 10 novembre dernier, sur la lettre en question… et décide d’en recommander chaudement la lecture par le biais d’une vidéo sur TikTok, où elle déclare, extatique, à ses fans : « J’ai besoin que tout le monde arrête de faire ce qu’il fait en ce moment et lise ces deux pages. » Vous obtiendrez alors en quelques heures 80 000 likes pour l’un des manifestes djihadistes les plus violents jamais écrits dans l’histoire.

Bien sûr, dès que la presse américaine s’est émue de cet inquiétant succès, la réaction des divers protagonistes a été immédiate : TikTok a suspendu temporairement le compte de la jeune femme, laquelle a fait un communiqué d’excuses dans lequel elle prétend n’avoir partagé le contenu qu’à des fins informatives, tandis que le Guardian a dépublié l’article original… Bel effort ! Sauf qu’on trouve encore quelques horreurs en ligne sur le site du quotidien progressiste. Par exemple, le verbatim d’une déclaration de Ben Laden datant de janvier 2004 et reproduit tel quel, sans appareil critique. Le fondateur d’Al-Qaïda y appelle à des actions violentes contre les dirigeants arabes de l’époque : « Musulmans, si vous ne les punissez pas pour leurs péchés à Jérusalem et en Irak, ils vous vaincront. » Pas sûr toutefois que ce message fasse un hit auprès des adeptes de TikTok.