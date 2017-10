Diabolisés par l’Eglise, fantasmés par le romantisme, cuisinés à toutes les sauces par les séries américaines, les vampires sont trop rarement abordés avec le sérieux que ce mythe fondateur de l’humanité mérite. Jacques Sirgent s’est mis en tête de corriger ces horreurs.

Tout romantique « porte le deuil de l’histoire », confessait Musset. Jacques Sirgent, qui nous accueille au musée des Vampires et Monstres de l’imaginaire, habillé en noir comme chaque jour depuis qu’il a vingt ans, me fait penser à cette citation. Pour peu qu’on le cherche, son cabinet de curiosités n’est jamais fermé. Sur rendez-vous, il accueille visiteurs, étudiants et curieux pour une conférence de deux heures. L’homme est un universitaire et spécialiste reconnu dans le vaste monde. Pourtant, c’est au cœur de la Seine-Saint-Denis, aux Lilas, qu’il a élu domicile, dans la maison qui abrite également son musée depuis 2005. Une activité qui, semble-t-il, en inquiète certains. Sirgent assure qu’un grand quotidien l’a mis à l’index en appelant à brûler le musée avec son démon de propriétaire à l’intérieur.

Que peut-on bien montrer dans un