Née dans la Pologne du socialisme réel, Paulina Dalmayer raconte son passé d’écolière modèle, entre rire et discipline.

Masques à gaz et troc de marchandises

Dans « La Guerre des mondes », il est question de la course aux armements, de la menace de l’arme nucléaire, de l’équilibre de la terreur, de Staline et de Khrouchtchev, donc en somme, de ce qui formait l’expérience sensible de chaque citoyen d’un pays satellite de l’Union soviétique, mais qui pouvait être ignoré par ceux qui avaient la chance de peupler le monde libre.

« Il n’