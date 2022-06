«Un ministre de la Justice n’est pas un ministre comme les autres»

Entretien vidéo avec Me François Saint-Pierre

Mon entretien avec Me François Saint-Pierre s’inscrit dans l’exercice que j’ai créé en 2015, “Philippe Bilger les soumet à la question”. Il consiste en un dialogue de 50 minutes environ avec des personnalités de tous horizons.

Une double particularité : mes invités ne sont jamais interrompus dans le déroulé de leurs réponses et aucun montage n’est effectué. La passion de faire mieux connaître des femmes et des hommes dans leurs ressorts intimes, humains et intellectuels.

Me François Saint-Pierre est un grand avocat que son talent, sa liberté, la diversité de ses causes, sa passion du droit et son absence totale de corporatisme – les passages qu’il consacre au garde des Sceaux sont cinglants – ont naturellement distingué à mes yeux.

Causeur vous propose de visionner cet entretien, enregistré dans le studio de Fréquence Protestante (100.7 FM Paris).

