Comment cela peut-il échapper à des experts dont on suppose (à tort ?) qu’ils maîtrisent parfaitement les outils qu’ils utilisent ? Et il a fallu que trois institutions joignent leurs forces, sous le label Ined qui, je le rappelle, est l’acronyme d’Institut national d’études démographiques (je souligne), pour se vautrer pareillement ! C’est affligeant pour la démographie. Et cela ne date pas d’aujourd’hui.

Des erreurs répétées

En fait, ce Pop&Soc est plus ou moins un resucé de celui publié en 2007 par deux des auteurs (Deux enfants par femme dans la France de 2006 : la faute aux immigrées ?, Gilles Pison et François Héran, Pop&Soc n° 242) dans lequel, les mêmes impropriétés et les mêmes erreurs étaient déjà là. La conclusion est à l’identique, y compris sur les bienfaits de la politique familiale, ce qui ne manque pas d’audace compte tenu des rabotages qu’elle a subi. On y retrouve exactement la même dernière phrase visant à expliquer la fécondité plus élevée des natives en France par rapport aux autres pays européens : « impossible de le faire sans évoquer les effets d’une politique de soutien à la famille pratiquée avec constance par la France depuis soixante-quinze ans et dans un large consensus. Mais ceci est une autre histoire… » La seule variante, comme nous sommes en 2019, a été de remplacer soixante ans par soixante-quinze ans. L’exemple fictif est aussi repris du texte de 2007 et il est déjà question, hélas, du taux de fécondité, sans autre explication ! L’entêtement dans l’erreur est affligeant à douze ans d’écart !

On retrouve aussi, dans l’introduction, le même passage qu’en 2007, à quelques variantes près.

2007 : « Mais le niveau de fécondité de la métropole n’est-il pas lui-même fortement gonflé par l’immigration ? Cette idée très répandue traduit souvent la hantise d’un rapport de forces numérique entre Français et étrangers (ou autochtones et immigrés) qui deviendrait défavorable aux premiers. Laissons de côté les aspects idéologiques pour nous limiter aux faits. »

2019 : « Le niveau de fécondité de la métropole n’est-il pas lui-même fortement gonflé par l’immigration ? Cette idée très répandue traduit souvent la hantise d’un rapport de forces numérique entre les natifs de France et les immigrés qui mettrait en péril l’identité nationale. Laissons de côté les aspects idéologiques pour nous limiter aux faits. »

Les auteurs ont laissé, négligemment, la référence à la France métropolitaine alors que les données du Pop&Soc de 2019 portent essentiellement sur la France entière hors Mayotte.

Mais, en 2007, les auteurs n’avaient pas encore eu l’idée saugrenue de légitimer la définition française des immigrés par les Nations unies. Ce n’est pas la première fois que l’Ined, dans ses publications, commet cette bourde. Je l’ai signalée ici à propos d’un autre Pop&Soc et ici à propos du livre de François Héran publié en 2017. L’Ined le fait cette fois avec l’approbation de l’Insee et du Collège de France !

Hantise et péril pour l’identité nationale

Les Nations Unies n’emploient pas le terme « immigré » qui, en anglais n’a pas d’équivalent simple. On parle alors de stock de migrants qui équivaut à ce qu’on désigne en anglais par “foreign born population”. Pour les Nations Unies, il s’agit de l’ensemble de personnes qui résident dans un pays sans y être nées. La définition française se limite aux personne nées à l’étranger qui se sont installés en France comme étrangères, quelle que soit leur nationalité actuelle1. Les immigrés ne comprennent pas ainsi les Français nés français à l’étranger.

Pour finir, il faut revenir sur l’introduction qui évoque « la hantise d’un rapport de forces numérique entre les natifs de France et les immigrés qui mettrait en péril l’identité nationale ». Cette hantise serait à l’origine de la croyance selon laquelle la fécondité immigrée expliquerait, à elle seule, la relativement bonne position française en Europe.

L’indicateur conjoncturel de fécondité est un outil technique qui n’a pas d’autre traduction, dans l’esprit des gens, que la présence d’enfants d’origine étrangère que leurs enfants côtoient sur les bancs de l’école. Or ces enfants sont là parce qu’ils sont venus ou, le plus souvent, parce qu’ils sont nés en France. Quand ils parlent de fécondité, c’est à cela que les non experts pensent et pas à un indicateur que les experts eux-mêmes n’ont pas l’air de bien maîtriser et qu’ils sont incapables de leur expliquer correctement. Si les non experts font un mauvais usage de l’expression « taux de fécondité », ils ont des excuses. Les experts n’en ont pas.

Gérard Calot manque terriblement à l’Ined

Une pensée pour Gérard Calot, qui fut directeur de l’Ined pendant près de 20 ans jusqu’en 1992. Pour lui, Population & sociétés était la vitrine de l’Ined et il relisait chaque numéro avant parution avec un soin tout particulier. Jamais il n’aurait laissé publier un texte pareil. Il doit se retourner dans sa tombe.

On se plaint aujourd’hui de la défiance des Français à l’égard de leurs élites, mais la confiance nécessite que ces élites usent de leur expertise avec rigueur et honnêteté, sans condescendance à l’égard des Français. Tout le monde peut bien sûr se tromper, faire des erreurs, mais la répétition obstinée et à courte vue de ces erreurs, conjuguée à une certaine suffisance et à la prétention de corriger les stéréotypes des autres, est devenue insupportable. Les élites sont censées éclairer les Français, avec la modestie qui convient, sans chercher systématiquement à les prendre en défaut.