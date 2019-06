Le nombre définitif de premiers titres de séjour délivrés par le ministère de l’Intérieur à des étrangers venant de pays tiers à l’Espace économique européen (et à la Suisse) en 2018 ne sera connu qu’en janvier 2020. Toutefois, nous regroupons de nombreuses données permettant de faire le premier bilan des flux migratoires sur l’année dernière.

Après l’estimation de janvier, le ministère de l’Intérieur vient de publier le chiffre provisoire de juin qui n’est, habituellement, pas très éloigné du chiffre définitif, tout en lui étant légèrement inférieur. En effet le chiffre du mois de juin est fondé sur les enregistrements, tels qu’ils apparaissent au mois de juin, pour l’année précédente.

L’estimation, en janvier 2017 du nombre de premiers titres de séjour délivrés avait surestimé de près de 15 000 le nombre définitif (262 000 au lieu de 247 436), mais le chiffre provisoire de juin lui était beaucoup plus proche (242 665, soit une sous-estimation de 2 %).

En 2018, l’estimation de janvier, plus prudente, est très proche du chiffre provisoire de juin (255 956 en juin contre 255 550 en janvier). Si la sous-estimation du nombre de premiers titres définitifs délivrés en 2018 est la même que celle observé l’année d’avant (2 %), le nombre définitif pour 2018 devrait donc être proche de 261 000.

Un flux en forte croissance

La statistique du ministère de l’Intérieur est établie à partir de l’application de gestion de délivrance des titres de séjour à des étrangers soumis à l’obligation d’en détenir un1. Elle ne mesure pas stricto sensu les entrées, lesquelles ont pu intervenir avant, pas plus qu’elle n’a connaissance des étrangers qui n’ont eu aucun contact en préfecture ou dont le dossier est en cours de traitement. Ces données donnent donc une idée du flux réel plus qu’elle ne le mesure. Mais, la statistique du ministère de l’Intérieur n’est qu’une des sources permettant de se faire une idée de l’immigration étrangère en France.

L’Insee procède à l’estimation des flux d’immigrés à partir des enquêtes annuelles de recensement, dans lesquelles on demande l’année d’entrée en France à ceux qui n’y sont pas nés et, depuis 2012, le lieu de résidence un an auparavant. Ces estimations ont été publiées par l’Insee en janvier2. Mais elles portent sur la France entière pour l’ensemble des immigrés, alors que les données diffusées par le ministère de l’Intérieur concernent la France métropolitaine et seulement les étrangers des pays tiers qui ont obtenu un 1er titre de séjour. Par ailleurs, l’Insee estime les entrées pour l’ensemble des âges et non pour ceux qui ont atteint l’âge légal à partir duquel ils doivent détenir un titre de séjour. Le champ géographique, celui des pays d’origine et le champ des âges est plus étendu à l’Insee. Mais, c’est une estimation qui repose sur les déclarations de ceux qui ont répondu à l’enquête.

Eurostat publie aussi une série (qui démarre en 2008) de données sur la délivrance des titres de séjour, par durée du titre, tirées de l’application informatique du ministère de l’Intérieur. Les données devraient donc, quant au total toutes durées réunies, être les mêmes que celles publiées par le ministère de l’Intérieur. Mais le champ géographique d’Eurostat est celui de la France entière ! Pour Eurostat, le ministère de l’Intérieur se plie au règlement européen 862/2007 de l’UE sur les statistiques des migrations et de la protection internationale qui définit l’immigrant comme celui qui entre pour un séjour d’au moins un an. On aimerait qu’il offre la même facilité dans ses propres publications. Il est en effet étrange qu’il faille aller sur le site d’Eurostat pour trouver des informations indisponibles sur le site du ministère de l’Intérieur qui les fabrique. On reviendra dans un prochain texte sur ce qu’on peut apprendre des données d’Eurostat.

On peut également disposer des estimations réalisées par Xavier Thierry, tous pays d’origine (y compris ceux de l’UE qui ne sont pas obligés, depuis 2004, de détenir un titre de séjour) et tous âges (grâce à une estimations du nombre de mineurs non soumis à l’obligation de détenir un titre de séjour), pour la France métropolitaine de 1994 à 2006.

Si l’on reporte toutes ces données sur un graphique, elles indiquent une très forte tendance à la hausse depuis 24 ans.